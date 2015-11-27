Карпин условно дисквалифицирован на один матч с испытательным сроком до конца сезона

Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин наказан штрафом в 5 тысяч рублей и условной дисквалификацией на один матч с испытательным сроком до конца сезона за неоднократный выход за пределы технической зоны без разрешения судьи в матче 22 тура ФНЛ против саратовского «Сокола» (0:0). Такое решение было принято на очередном заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

"Торпедо" после 23 туров ФНЛ занимает последнюю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе лишь 13 очков.