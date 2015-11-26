«Ростов» ищет тренеров посредством сайта вакансий

Футбольный клуб «Ростов» разместил на специализированном сайте «Работа в России» объявлении о поиске кандидатов на вакансию тренера.

В списке требований к претендентам числятся годичный опыт работы, участие в матчах РФПЛ, принадлежность к международным футбольным клубам и высшее образование. Условия работы «Ростов» предлагает следующие: сменный график, полная занятость и соцпакет. Требуется восемь человек.

После 16-ти сыгранных туров, команда с берегов Дона с 31-м очком находится на второй строчке в турнирной таблице, отставая от ЦСКА, который расположился на первом месте, на пять очков.