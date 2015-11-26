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    Кисляк: «В начале чемпионата все пошло не так, не смогли набрать очки в тех матчах, где это должны были делать»

    Полузащитник «Рубина» Сергей Кисляк поделился мнением о причинах игрового спада казанцев в первой части чемпионата.

    «У нас конец того сезона был скомканным, много перестало получаться. Не знаю, какая в этом была причина. В начале этого чемпионата тоже все пошло не так, как планировали, не смогли набрать очки в тех матчах, где это должны были делать. Вероятно, что на это повлияла Лига Европы, из-за чего нам не хватало сил. Большой ротации состава ведь не было, поэтому играли почти всегда одни и те же.

    Почему начали играть лучше только сейчас, а не месяцем-двумя ранее? Как только у нас все пошло в лучшую сторону, то произошла смена тренера, руководящий состав тоже поменялся. Команду это несколько встряхнуло. Плюс первая игра под руководством нового тренера – она пришлась на "Локомотив" – сложилась удачно, что придало дополнительной уверенности игрокам.

    Полное интервью с хавбеком "Рубина" можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2015 17:49
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