Лодыгин установил рекорд ЛЧ по сухими матчам среди российских вратарей

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству сухих встреч среди российских вратарей, информирует сайт Zenit-history.

Не пропустив во встречах четвертого тура с «Лионом» (2:0) и пятого тура «Валенсией» (2:0), Лодыгин достиг отметки в 12 матчей, в которых ему удавалось оставить свои ворота в неприкосновенности.

Таким образом, вратарь питерского клуба обошел по этому показателю голкиперов ЦСКА Игоря Акинфеева и «Зенита» Вячеслава Малафеева, которые имеют в своем активе по 10 поединков в Лиге чемпионов, в которых они не пропускали.