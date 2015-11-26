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  • Лодыгин установил рекорд ЛЧ по сухими матчам среди российских вратарей

Лодыгин установил рекорд ЛЧ по сухими матчам среди российских вратарей

26 ноября 2015, 16:30
18

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству сухих встреч среди российских вратарей, информирует сайт Zenit-history.

Не пропустив во встречах четвертого тура с «Лионом» (2:0) и пятого тура «Валенсией» (2:0), Лодыгин достиг отметки в 12 матчей, в которых ему удавалось оставить свои ворота в неприкосновенности.

Таким образом, вратарь питерского клуба обошел по этому показателю голкиперов ЦСКА Игоря Акинфеева и «Зенита» Вячеслава Малафеева, которые имеют в своем активе по 10 поединков в Лиге чемпионов, в которых они не пропускали.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Лион Валенсия ЦСКА Малафеев Вячеслав Акинфеев Игорь Лодыгин Юрий
Комментарии (18)
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Dem-on77
1448544851
Тоже мне достижение. Он пусть попробует пропустить в ЛЧ, сколько Игорь пропустил.
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Biatlon1st
1448544997
Тем временем где-то в раздевалке рыдает один игарь..
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Stanly666
1448547811
Где то плачит один Игоооорь!
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Каратель помойников
1448549149
прикольно,вратари и все рекордсмены!)))))))))))
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андрей андреев
1448550028
Да гнать надо Акинфеева-дырка же(вчера например)
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MastaRave
1448552712
Что ни день то рекорд, особенно Игорян вчера порадовал. P.s АХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХА
Ответить
Ганнибал Лектор
1448557086
Зато в сборной Игорек сама надежность!
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Челнинец
1448557223
При том что Лодыгин намного меньше матчей провел за Зенит в ЛЧ чем Конифей
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1bear
1448577383
Одни рекорды у наших вратарей (особенно у вратаришки ЦСКА) Рад за Лодыгина и защитников Зенита (это и их заслуга)
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Алекc
1448626801
Акинфеев, хороший вратарь, но что тотпоследнее время не везет парню. Все только плохое помнят, а то как выручал сборную не раз, все забыли.
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