Ордец: «Слишком много позволяли «Реалу»

Защитник «Шахтера« Иван Ордец сожалеет, что его команда дала слишком много свободы звезде «Реала» Криштиану Роналду.

«Трибуны гнали нас вперед, мы не могли действовать по-другому. К сожалению, на тот момент мы допустили слишком много ошибок и не могли рассчитывать на положительный исход. Мы слишком много позволяли сопернику.

Все мы понимали, что Роналду нельзя было давать столько пространства. Когда Криштиану набирал скорость, нам было тяжело», – говорит Ордец.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Реал» закончился со счетом 3:4.