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  • Навас: «Бердыев смог бы работать в абсолютно любом европейском клубе»

Навас: «Бердыев смог бы работать в абсолютно любом европейском клубе»

24 ноября 2015, 09:51
4

Защитник "Ростова" Сесар Навас уверен, что главный тренер команды Курбан Бердыев смог бы проявить себя в любом серьезном европейском клубе.

«На мой взгляд, чем сильнее игроки, тем проще тренеру создать сильную команду. Думаю, Бердыев смог бы работать в абсолютно любом европейском клубе, в том числе и в грандах. Я не считаю, что футбол Бердыева – это футбол оборонительный. В "Реале" и "Барселоне" он тоже смог бы работать», - заявил Навас.

Напомним, «Ростов» после 16 туров российской Премьер-лиги располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на пять очков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Навас Сесар Бердыев Курбан
Комментарии (4)
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андрей андреев
1448355462
Бекиевичу Ура!!!!
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Файдаэн_Шаз
1448364867
Насчет Барселоны и Реала не знаю, а наладить автобус Челси - вполне посильная для него задача.
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андрей андреев
1448372956
Иногда нужно и автобус поставить)))
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Smekaev
1448375021
Да, Бердыев, как и Слуцкий, тренер с большой буквы. Жаль, что есть упыри от футбола, которые ради своих мелочных интересов не дают таким мастерам работать в полную силу (это про Бердыева, конечно).
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