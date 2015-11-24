Навас: «Бердыев смог бы работать в абсолютно любом европейском клубе»

Защитник "Ростова" Сесар Навас уверен, что главный тренер команды Курбан Бердыев смог бы проявить себя в любом серьезном европейском клубе.

«На мой взгляд, чем сильнее игроки, тем проще тренеру создать сильную команду. Думаю, Бердыев смог бы работать в абсолютно любом европейском клубе, в том числе и в грандах. Я не считаю, что футбол Бердыева – это футбол оборонительный. В "Реале" и "Барселоне" он тоже смог бы работать», - заявил Навас.

Напомним, «Ростов» после 16 туров российской Премьер-лиги располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на пять очков.