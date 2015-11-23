Шаваев: «Мечтаю о сборной России»

Полузащитник «Амкара» Алихан Шаваев рассказал о том, что его главная футбольная мечта – попасть в сборную России.

«Когда «Спартак-Нальчик» вылетел из Премьер-Лиги в 2012 году, я два сезона провел в ФНЛ. В первом сезоне я играл за основу немного – выходил в пяти-шести матчах, во втором сезоне уже стабильно выходил за основу и в итоге был признан лучшим молодым футболистом ФНЛ. После этого мне поступило предложение съездить на просмотр в ФК «Ростов», провел с ними два сбора, но не срослось. Было это летом 2014 года. А в августе меня позвали на просмотр в «Амкар». Было это при Славолюбе Муслине, помощник которого Сергей Гуренко знал меня. В Перми я пробыл примерно 10 дней, после чего и подписал контракт.



Моя главная футбольная мечта? Попасть в национальную сборную России, ну и забить гол в футболке сборной. Узнают ли на улицах? Бывает, но намного чаще не на улицах города, а около стадиона. Советуют, чтобы я не расслаблялся и тренировался», – сказал Шаваев.