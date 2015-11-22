«Интер» – «Фрозиноне». Смотреть онлайн

В 13 туре Серии А «Интер» на своем поле примет «Фрозиноне». Миланцы после нескольких лет неудач, наконец, вернулись в самую настоящую борьбу за скудетто. И чтобы не затеряться среди ряда других команд, охотящихся за золотыми медалями чемпионата Италии, «черно-синим» нужно продолжать стабильно одерживать победы. Домашняя игра против одного из новичков высшего дивизиона должна стать отличным поводом, чтобы лишний раз пополнить свою очковую копилку. Вопрос только в том, будут ли футболисты «Фрозиноне» совсем не против этого?

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи в 22:45 по московскому времени, не пропустите!