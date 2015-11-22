Григорян: «Не вижу личности в российском футболе, которая способна вернуть систему «весна-осень»

Главный тренер «СКА-Энергии» Александр Григорян поделился мнением о том, что ФНЛ нужно возвращаться на систему проведения чемпионата «весна-осень».

«Ясно, что это безобразие. Надо возвращаться к прежней системе, когда сезон заканчивался 5 ноября. Вот только хочу спросить: вы видите в нашем футболе личность, которая бы это сделала? Я — не вижу. Так и будем мучиться — в снег, в мороз. А потом говорить, что в Красноярске снег может выпасть и в октябре. Да он и летом может выпасть! Мы же не дураки, все понимаем. Происходящее — непрофессионально по отношению и к болельщикам, и к футболистам», – заявил Григорян.