Сафонов: «ЦСКА нельзя допускать осечки в матче с «Крыльями Советов»

Известный агент Алексей Сафонов дал прогноз на матч 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги ЦСКА – «Крылья Советов», который состоится сегодня на «Арене Химки» и начнется в 14:00 по московскому времени. Он считает, что встреча завершится со счетом 2:0 в пользу армейцев.

«Армейцам перед перерывом в чемпионате надо никого к себе не подпускать, чтобы сохранить отрыв. Матч с «Краснодаром» они проиграли, так что осечек теперь допускать уже нельзя», – сказал он.

Полностью с прогнозом Алексея Сафонова на тур можно ознакомиться здесь.