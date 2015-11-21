Ловчев:«Отсутствие Широкова может говорить о том, что Аленичев в полной мере командой не управляет»

Эксперт Евгений Ловчев высказал свое мнение о заявлении генерального директора «Спартака» Сергея Родионова относительно контракта полузащитника Романа Широкова.

«Если это действительно так, и Аленичеву кто-то указывает на необходимость оставить игрока в запасе, это очень плохо. Решения клуба – это то, что за полем. То, что касается определения состава, тактики и замен, руководства игрой – это дело Аленичева.

У «Спартака» крайне важная игра, которая должна показать, насколько Аленичев, тренерский состав и в целом клуб способен выходить из сложных ситуаций и насколько тренеры управляют командой и насколько Дмитрий независим. По тому, что я вижу и знаю – позиции у него на этот счет твердые.

Кто сказал, что по окончании сезона Широков сам захочет продлить договор со «Спартаком»? А если Широкова в составе не окажется, это может говорить о том, что Аленичев сам командой в полной мере не управляет», – считает Ловчев.