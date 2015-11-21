Моуринью: «Я опасаюсь, но пойду на «Бридж» и постараюсь сконцентрироваться на игре»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью накануне матча 13-го тура АПЛ с «Норвичем» высказал мнение о терактах в Париже.

«Я отреагировал так же, как все. Я ничем не могу помочь, но мы все принадлежим к миру футбола, и футбол очень влиятелен в этом плане. В футболе можно показать чувства и продемонстрировать солидарность.

По всему миру люди старались показать, что они поддерживают тех, кто пострадал, и реальность заключается в том, что футбол очень влиятелен, это очень мощное средство. И ярким примером этому стал матч сборных Франции и Англии. Что мы можем сделать? Ничего. Но мы можем использовать футбол, чтобы показать, что мы солидарны, что мы едины, ведь это касается не только Франции, это касается каждого. Что у нас есть, так это влияние, которое может оказать футбол, и это положительное влияние, мы можем поддержать пострадавших и семьи погибших.

Вы спросите меня, не опасаюсь ли я? Да, опасаюсь, но завтра я пойду на «Бридж» и постараюсь сконцентрироваться на игре, дать людям то, что они хотят, а болельщики «Челси» хотят, чтобы их команда победила, и я думаю, они заслужили это», – сказал Моуринью.