Юран: «Краснодар» обыграет «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал заявление генерального директора красно-белых Сергея Родионова о том, что клуб расстанется с некоторыми ведущими футболистами и дал прогноз на матч 16-го тура РФПЛ с «Краснодаром».

«10 лет я поиграл в Европе и нигде не слышал, что было такое заявление о том, что с кем-то расстаются, по ходу сезона. А тут, то Комбаровы называются, то Глушаков, то Широков сейчас. Широков один из ведущих игроков, но насколько он выйдет психологически готовым на матч и сделает свою работу? Когда звучат фамилии, что будут расставаться, будут ли биться футболисты?

«Спартак» будет играть на победу в матче с «Краснодаром» и один из факторов – домашнее поле. Преимущество у «Краснодара», потому что «Спартак» играет неудачно в последнее время. Прогноз – 2:1 в пользу «Краснодара», – сказал Юран.