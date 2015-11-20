Селюк: «Кубань» кинула футболиста, на котором заработала серьезные деньги»

Агент полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе Дмитрий Селюк рассказал, что его клиент намерен добиваться от своего бывшего клуба «Кубани» погашения задолженности по зарплате.

«В палате по разрешению споров РФС и так уже достаточно исков к «Кубани». Клубу уже запретили регистрировать новичков. Поэтому хотелось бы уже привлечь к происходящему и внимание ФИФА. Потому что у «Кубани» регулярно происходят подобные вещи. Но циничность ситуации заключается в другом. «Кубань» сразу же кинула футболиста, на переходе которого в «Краснодар» заработала серьезные деньги. В кубанском клубе заработная плата за август выплачивается в сентябре. Поэтому они пообещали Каборе, что после его трансфера обязательно рассчитаются с ним, но не сделали этого», – говорит Селюк.