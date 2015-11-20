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    Ахмедов: «После победы над ЦСКА шансы «Краснодара» на чемпионство увеличились в разы»

    Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов рассказал о том, что команда всегда ставит перед собой максимальные цели и задачи, и рассчитывает побороться за победу в чемпионате России в этом сезоне.

    «В начале прошлого сезона в команде всерьез говорили о шансах на чемпионство, но после декабрьского поражения (0:4) в Санкт-Петербурге, обидного и, вместе с тем, закономерного, мы поняли, что догнать набравший ход «Зенит» сродни подвигу.

    Зато в нынешнем сезоне, несмотря на наше текущее 12-очковое отставание от ЦСКА, у нас, считаю, еще сохраняются неплохие шансы на золотые медали, которые мы увеличили в разы после домашней победы над армейцами. Вообще, сейчас мы набрали приличную форму, и, надеюсь, нам удастся повторить или даже превзойти ту 13-матчевую беспроигрышную серию, которая весной принесла нам бронзу чемпионата», - приводит слова Ахмедова "Независимая спортивная газета".

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.11.2015 18:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 ноября 2015, 23:54

      Коню же ясно_чемпион Ростов

      0
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 20 ноября 2015, 22:20

      Узбек ты что курил? Чемпионы, ха! Тут Зенит уже не верит в чемпионство, а вам то куда?

      0
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      Рейтинг: +81

      Любер 20 ноября 2015, 19:48

      Вот в воскресенье и увидим, на сколько реально заявление.

      0
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 20 ноября 2015, 19:30

      Наивный чукотский мальчик

      1
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      Рейтинг: +19

      Gazza 20 ноября 2015, 19:28

      Был 1 из 1000 теперь 10 из 1000.))

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 20 ноября 2015, 19:11

      Мечтать не вредно!

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > 20 ноября 2015, 19:46

      Опа, пас кудинка заговорила! ЦСКА, в отличие от некоторых голубеньких, честный клуб!

      2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > Майор Дзагоев 20 ноября 2015, 20:04

      цска то честный???в названии уже обман

      -2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Каратель 20 ноября 2015, 20:21

      Извините, в названии клуба отражена его история. И потом, армия сейчас - это бренд. Кто-то против - идите вон или придумывайте что-то свое, не менее крутое.

      2
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      Рейтинг: +27

      Expert_Buben > 20 ноября 2015, 22:08

      а тебе пэторок какое дело?

      1
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