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  • Минасов: «Сейчас идет очередной «вброс», люди из «Спартака» просто занимаются вредительством»

Минасов: «Сейчас идет очередной «вброс», люди из «Спартака» просто занимаются вредительством»

20 ноября 2015, 18:29

Агент полузащитника московского «Спартака» Романа Широкова Арсен Минасов прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг его клиента, а также обвинил руководство красно-белых во вредительстве.

«С Родионовым я никаких переговоров не вел и не веду. Сейчас вообще нахожусь не в Москве, а мое общение с Родионовым ограничивается фразами «здравствуйте» и «как дела». Последний раз мы виделись в перерыве матча «Спартака» и «Урала» (1 ноября), когда просто поздоровались и пожали друг другу руки. Сейчас идет очередной «вброс», и явно со стороны клуба перед очень важным матчем с «Краснодаром». Могу подвести итог, что люди просто занимаются вредительством, другого слова подобрать невозможно. Мне искренне жаль настоящих болельщиков московского «Спартака».

Я не могу понять ситуацию, когда человек выполняет все требования главного тренера, ведет себя корректно по отношению к своему клубу и своим партнерам, не замешан ни в каких скандалах, соблюдает все существующие пункты договора и при этом отстранен от игр. И для чего? Может, для того, чтобы «Спартак» проиграл «Краснодару»? Этими словами могу сделать простой вывод, что своими действиями Родионов просто хочет поражений своей команды. Если у них есть какие-то претензии к Широкову, пусть они их огласят. Я даже разрешаю сделать это публично. Но у них претензий нет, они даже мне их сказать не могут. Мне странно видеть выдержки из контракта, странно читать слова Родионова, которые лишены здравого смысла.

Если «Спартак» не хочет продлевать контракт с Широковым, пусть не продлевает. Только нужно понять: кто не хочет продлевать? Родионов? Но есть главный тренер, чье мнение тоже немаловажно, а я бы сказал – самое важное. Отстранить от игр Широкова – это, скорее всего, выбор клуба. Но ведь тренеру, а не мне или Родионову отвечать за спортивный результат перед болельщиками. За то, что клуб уже больше десятилетия не может ничего выиграть, – за это кто ответит? Поэтому, наверное, клуб и не может выиграть, раз гендиректор своими заявлениями нервирует футболистов и мешает готовиться им к важным играм», – сказал Минасов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Широков Роман Родионов Сергей
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