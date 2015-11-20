Родионов: «Спартак» находится в стадии переговоров с Широковым»

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов рассказал о грядущих переменах в стане красно-белых, а также прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг полузащитника команды Романа Широкова.

«Ранее руководство «Спартака» публично объявило о том, что в команде произойдут существенные перемены, в частности ее могут покинуть 5–6 игроков.

Подобная ситуация в футболе вовсе не носит сенсационного характера. Ибо для того, чтобы улучшить спортивные результаты, усилить потенциал команды, а также, что не менее важно, оздоровить ее микроклимат, подобные шаги в футболе предпринимались не раз. И, как правило, эти меры приводили к желаемому результату.

Вполне естественно, что такие процессы связаны с переговорами игроков с клубом, дабы найти консенсус. Но это уже информация, которая носит конфиденциальный характер и не озвучивается широкому кругу общественности. Клуб информирует своих болельщиков не о ходе и содержании переговоров, а только об их итогах. Это касается каждого игрока, независимо от его заслуг и популярности.

В настоящее время клуб ведет переговоры, в том числе и с полузащитником Романом Широковым. Об их окончательном результате мы непременно сообщим как представителям СМИ, так и многочисленным болельщикам «Спартака», – заявил Родионов.