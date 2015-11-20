Пильгуй: «Денисов – очень полезный для команды футболист»

Бывший голкипер «Динамо» Владимир Пильгуй считает, что в ближайшее время конфликт Игоря Денисова с руководством бело-голубых будет исчерпан, и футболист вернется в общую группу.

«Меня не удивляет сам конфликт, поскольку Игорь человек бескомпромиссный, у него всегда случаются конфликты. Однако оценивать его правоту в данной истории невозможно, поскольку имеются две разных версии произошедшего, ни одна из которой не подтверждена официальными лицами.

Решение по поводу его будущего уже принято, ведь его же отправили в дубль. Хотя, как мне кажется, через какое-то время его вернут в первую команду. Я не думаю, что он что-то преднамеренно разваливает, подобные ситуации в его карьере возникают из-за бескомпромиссного отношения к футболу.

Игорь – очень полезный для команды футболист, с такими людьми нужно находить общий язык. Я больше чем уверен, что будь история про зарплату верна – руководство клуба село бы за стол переговоров, и стороны нашли бы компромисс. Возможно, все идет у Игоря от фанатичного отношения к футболу, чего он требует от других, и когда он видит несправедливость, начинается всплеск эмоций», – считает Пильгуй.

Напомним, что сам полузащитник «Динамо» Игорь Денисов заявил, что никакого конфликта между ним и клубом нет.