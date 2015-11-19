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    Денисов: «Никакого конфликта не существует»

    Полузащитник московского «Динамо» Игорь Денисов заявил, что никакого конфликта между ним и клубом нет.

    «На сегодняшний день я футболист московского «Динамо». Никакого конфликта между мной и тренером, а также административным штабом команды не существует. Наоборот, я благодарен тренеру, что он дал мне возможность вернуться в главную команду, и, таким образом, я получил необходимую игровую практику для выступлений за сборную России», - приводит слова Денисова официальный сайт бело-голубых.

    Источник: ФК «Динамо»

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    19.11.2015 20:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 20 ноября 2015, 08:47

      От Ваших высказываний, Игорь, уже смердит!

      1
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 20 ноября 2015, 08:21

      Легко придание, да верится с трудом !!!

      0
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 19 ноября 2015, 22:29

      Как этот тренер дал Денисову возможность играть, так и назад ее отберет, если тот будет настаивать на зарплате в 4 млн евро в год. Т.е. на минуточку в 20 раз выше чем скажем у Морозова или Ташаева. Кокорину вон срезали с 5 до 2.5 и ничего, не рыпается.

      1
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      Рейтинг: +11366

      alp 19 ноября 2015, 21:30

      человек-г*вно.. равно как и ионов....

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 ноября 2015, 21:09

      Посмотрим на стартовый состав очередного матча премьер-лиги!

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