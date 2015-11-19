Лапорта: «Месси – лучший, а Роналду по уровню сопоставим с Неймаром»

Экс-президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил свое мнение по поводу того, кто на данный момент является лучшим футболистом в мире. Кроме того, он поделился своими взглядами по поводу будущего форварда «Реала» Криштиану Роналду.

«Роналду уже не так молод, поэтому стоит принимать во внимание все возможные моменты. Он продолжительное время выступает за «Реал», и я считаю, что ему стоит попробовать себя в другом клубе, учитывая заинтересованность в нем на футбольном рынке. Его возраст как нельзя кстати подходит, чтобы сменить обстановку.

Является ли Роналду вторым после Месси? Лео безоговорочно лучший. А Роналду входит в группу игроков наряду с Неймаром. По моему мнению – это игроки одного уровня», – заявил Лапорта.