«Галатасарай» предлагает за Ниасса 3 миллиона

В три миллиона евро оценивает «Галатасарай» форварда московского «Локомотива» Умара Ниасса. Цель выкупить нападающего поставлена руководством турецкого клуба на ближайшее трансферное окно. Стоит отметить, что сейчас «Галатасарай» возглавляет Хамза Хамзаоглу, работавший с Ниассом в «Акхисар Беледиеспор», откуда форвард в 2014 году перебрался в «Локомотив».

В текущем сезоне Ниасс в рамках российской Премьер-лиги провел 12 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В четырех играх Лиги Европы сенегалец провел три мяча в ворота соперников, а также записал на свой счет две голевые передачи. По данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.