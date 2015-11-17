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«Галатасарай» предлагает за Ниасса 3 миллиона

17 ноября 2015, 12:18
9

В три миллиона евро оценивает «Галатасарай» форварда московского «Локомотива» Умара Ниасса. Цель выкупить нападающего поставлена руководством турецкого клуба на ближайшее трансферное окно. Стоит отметить, что сейчас «Галатасарай» возглавляет Хамза Хамзаоглу, работавший с Ниассом в «Акхисар Беледиеспор», откуда форвард в 2014 году перебрался в «Локомотив».

В текущем сезоне Ниасс в рамках российской Премьер-лиги провел 12 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В четырех играх Лиги Европы сенегалец провел три мяча в ворота соперников, а также записал на свой счет две голевые передачи. По данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.

Источник: fanatik.com.tr
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Галатасарай Ниасс Умар
Комментарии (9)
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1bear
1447754823
не 3 ,а 30 ?!
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Nayturs
1447755015
за три можем только Шкулетича предложить))
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Barsuk52
1447757840
10 не меньше
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Garrincha58
1447762753
Смородинская ни за что не продаст его за такие бабки а он и этих не стоит
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Denoiz
1447774554
Червонец его цена сейчас, не меньше. За 3 ляма пусть смо себе заберут
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serghio1990
1447855894
пусть буссуфа забирают
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P10NER
1447910775
Ниасс за прошедший сезон и за этот поднялся до лямов 7. к концу сезона если продолжит на таком же уровне, то и 10-12 будет стоит. Речь идет о нападающем, на которых всегда ценник выше по сравнению с другими позициями. плюс возраст. ну в общем вы меня поняли
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