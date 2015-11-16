Чугайнов: «Оставил бы в основе Акинфеева и Дзюбу»

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов считает, что в основе сборной следует оставить голкипера Игоря Акинфеева и нападающего Артема Дзюбу.

«Оставил бы Акинфеева или Дзюбу в стартовом составе на матч с хорватами. Хотелось бы воочию увидеть ближайший резерв сборной на фоне достаточно серьезного соперника. Некоторые удивились, что с португальцами вышел состав, который в принципе добыл путевку на Евро. Этот момент объяснил тем, что Слуцкому, думаю, было интересно посмотреть на фоне сильного и топового соперника, что могут эти футболисты. Мы увидели, что эти игроки способны достаточно сильно смотреться на фоне португальцев. Думаю, тренер преследовал цель посмотреть на фоне португальцев основную обойму. Теперь другая задача – посмотреть ближайший резерв тоже на фоне серьезного соперника. Пока все логично. Каждому из тройки центральных защитников Новосельцев, Семенов, Васин можно дать шанс в матче с хорватами.



Я бы дал шанс Реброву в матче с хорватами. Лодыгин за «Зенит» выдавал достаточно неверные матчи. Возможно, должно пройти определенное время. Пускай сначала докажет в чемпионате», — сказал Чугайнов.