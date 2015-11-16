Драгович: «Хотелось убежать со стадиона, когда в Лондоне забил в свои ворота»

Защитник киевского «Динамо» Александр Драгович поделился воспоминаниями о поединке в Лондоне против «Челси» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Было очень обидно, что забил в свои ворота. Но я потом исправился. Кончено, очень сильно жалею, что не смогли увезти хотя бы ничью из Лондона. Когда забил автогол, было ужасно. В этот момент мне просто хотелось убежать со стадиона. В начале матча мы очень хорошо играли в защите, никто и не мог подумать что случиться автогол. Хорошо, что я смог в итоге реабилитироваться.

Ярмоленко «притравил» и поздравил с дебютным голом в Лиге чемпионов, Хачериди его поддержал. Потом Андрей сказал: «Не волнуйся, сейчас забьем и все будет хорошо!». Ощущения после забитого гола не описать словами. В тот момент я был самым счастливым человеком в мире – ведь не просто забил, а и исправил свою же ошибку. Ярмоленко поздравил и со вторым голом, и сказал, что не против, чтобы я забил и третий.

Моуринью уже отправил «Динамо» в Лигу Европы. Но это его личное дело. У нас еще осталось два матча, в которых будем биться до последнего. Там и посмотрим, где будут клубы», – сказал Драгович.