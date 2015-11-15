Климко назначен президентом «Торпедо» Армавир

Валентин Климко назначен на пост президента армавирского «Торпедо». На этой должности он сменил Валерия Оганесяна. Ранее Климко в течении шести лет возглавлял академию и учебно-тренировочную базу московского «Спартака».

«Акционерами поставлена задача строительства профессионального футбольного клуба. Благодарю их за доверие, надеюсь на поддержку тех людей, которые не один день работают в структуре футбольного клуба, болельщиков и жителей города. Если нам удастся создать команду единомышленников, то нам будет по плечу решение любых задач», – приводит слова Климко официальный сайт клуба.

После 21 тура ФНЛ «Торпедо», возглавляемое бывшим тренером московского «Спартака» Валерием Карпиным, находится на последнем месте турнирной таблице, имея в активе 12 очков.