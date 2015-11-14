Зеедорф может стать новым главным тренером «КПР»

Бывший полузащитник и экс-главный тренер «Милана» Кларенс Зеедорф может стать новым рулевым «Куинз Парк Рейнджерс», ныне выступающего в Чемпионшипе. В начале ноября из-за неудовлетворительных результатов команду покинул Крис Рэмси, и теперь лондонский клуб ищет ему замену. Однако проблемой приглашения в «КПР» Зеедорфа является действующее до июня 2016 года соглашение голландца с «Миланом», хотя стан «россонери» он покинул еще в 2014 году.

Также Зеедорф является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Голландии, которая провалила отборочную кампанию к Евро-2016.