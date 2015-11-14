Сафонов: «Рыжиков заслуживает места в сборной России»

Известный агент Алексей Сафонов рассказал, как он относится к тому, что главный тренер сборной России Леонид Слуцкий не включил голкипера «Рубина» Сергея Рыжикова в окончательный список команды. Напомним, вратарь казанцев также является клиентом Сафонова.



«Абсолютно нормально, ведь тут всегда последнее слово за тренерским штабом. Да, он заслуживает, на мой взгляд, нахождения в национальной команде, но тренер вратарей Сергей Овчинников заявил, что никто из списка кандидатов в сборную России не вычеркнут. Возможно, для Сергея так будет и лучше, ведь казанский «Рубин» не слишком удачно выступает в чемпионате, плюс есть нагрузка в виде Лиги Европы. Лишнее время, проведенное с семьей, снимет с него лишнюю эмоциональную нагрузку. Мне нравится и Беленов, тоже заслуживающий вызова в сборную. Можно посмотреть и Станислава Крицюка, который в Португалии провел ряд неплохих встреч. Неплохие впечатления своей игрой оставлял Давид Юрченко из «Уфы». Если бы у нас такое положение дел, как и у вратарей, было у нападающих – проблем у Слуцкого не было бы совсем», – сказал Сафонов.

Полное интервью с Алексеем Сафоновым вы можете прочитать здесь.