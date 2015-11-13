Ромуло и К.Комбаров тренируются в общей группе «Спартака»

Полузащитник Ромуло и защитник Кирилл Комбаров полностью восстановились от своих травм и сегодня тренировались в общей группе московского «Спартака». Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых. Отмечается, что с основной командой также работали семь игроков дубля: вратари Юрий Щербаков и Илья Сухорученко, защитники Валентин Винниченко и Александр Лихачев, полузащитники Максим Ермаков, Зелимхан Бакаев и Шамсиддин Шанбиев. Нападающие Зе Луиш и Денис Давыдов занимались по индивидуальной программе.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Ромуло принял участие в семи играх за московский «Спартак», Кирилл Комбаров выходил на поле девять раз и отметился одной голевой передачей.