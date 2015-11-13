«Реал» и «Барселона» проявляют интерес к Варди

Нападающий «Лестера» Джейми Варди может перейти в «Барселону» или «Реал».



В сегодняшнем товарищеском матче между Испанией и Англией скауты двух грандов планировали просмотреть 28-летнего футболиста. Позже оказалось, что травма паха не позволит Варди принять участие в игре.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги форвард в 12 встречах отличился 12 раз. Контракт игрока с «Лестером» истекает летом 2017 года.



По данным transfermarkt.de, стоимость Варди составляет 6 миллионов евро.