Кузьмин: «Для Слуцкого на первом месте футбол и только футбол»

Защитник казанского «Рубина» и сборной России Олег Кузьмин считает, что для главного тренера сборной России Леонида Слуцкого футбол всегда был на первом месте.

«Фанат своей работы. Уже тогда, 13 лет назад, было видно, что для этого человека на первом месте футбол и только футбол. Леонид Викторович с утра до вечера находился на базе, жил вместе с ребятами в коттедже. Часто видел его в тренажерном зале. Он определенно один из сильнейших тренеров в российской истории», – сказал Кузьмин.

Олег Кузьмин дебютировал в сборной России под руководством Леонида Слуцкого.