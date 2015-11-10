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  • Слуцкий: «Каждый игрок, которого я вызвал в сборную, получит возможность сыграть»

Слуцкий: «Каждый игрок, которого я вызвал в сборную, получит возможность сыграть»

10 ноября 2015, 19:59
2

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своих ожиданиях от товарищеских матчей против Португалии и Хорватии.

«Команда продолжает совершенствоваться. Чем больше мы собираемся, чем больше играем, тем, надеюсь, сильнее команда становится. У меня есть желание предоставить игровую практику всем футболистам, которые будут на этом сборе. У нас была небольшая обойма, и в официальных матчах довольно сложно понять, на что способен каждый футболист. А товарищеские матчи такую возможность дадут. Каждый игрок, которого я вызвал в сборную, получит возможность сыграть. Надеюсь, ничто моих планов не изменит», – говорит Слукций.

Наставник доволен, что встречу с португальцами перенесли из Лондона в Краснодар.

«Мы старались выбрать максимально сильную команду. В данных условиях Португалия и Хорватия – максимально сильные соперники. То, что игру перевезли из Лондона в Россию, для меня, скорее, плюс. Гораздо комфортнее играть при собственных зрителях, дома, чем за границей».

Слуцкий рассматривает эти матчи как возможность получить побольше информации о своих игроках.

«К сожалению, есть большая группа игроков, которой не будет на сборе: Вася Березуцкий, Смольников, Шатов, Кокорин, Тарасов. Четверо из этих футболистов были ключевыми. Поэтому понятно, что сейчас конец года, многие устали. И это касается не только нашей сборной. От того, что не будет Роналду, Модрича и Ракитича, уровень соперников не сильно падает. Я уверен, что всю необходимую информацию мы получим о своих игроках».

Матчи со сборными Португалии и Хорватии состоятся 14 и 17 ноября соответственно.

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи. Сборные Россия Россия Португалия Хорватия Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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Путь так далёк
1447176781
Врятли
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subbdim
1447188896
Каждый игрок которого я вызвал - игрок будет играть в великом клубе ЦСКА (если денег хватит_
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