Карпин: «Сейчас бы в «Спартак» не пошел»

Наставник «Торпедо» из Армавира Валерий Карпин не принял бы предложение возглавить свой бывший клуб «Спартак». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Кубань 24».

«Если бы сейчас предложили возглавить «Спартак», не согласился бы. Весной были слухи о переходе в «Кубань», но разговора об этом не было. Возможно, они появились, потому что меня видели на матче «Краснодара» с «Кубанью», – сказал Карпин.

Карпин тренировал «Спартак» с 2009-го по 2012-й год. По окончанию сезона 2011/12 владелец красно-белых Леонид Федун принял решение убрать Карпина с должности главного тренера и пригласил на этот пост главного на тот момент тренера «Валенсии» Унаи Эмери.

В ноябре 2012-го Карпин вновь взошел на тренерский мостик красно-белых и проработал на нем вплоть до марта 2014-го года.