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Карпин: «Сейчас бы в «Спартак» не пошел»

10 ноября 2015, 15:06
5

Наставник «Торпедо» из Армавира Валерий Карпин не принял бы предложение возглавить свой бывший клуб «Спартак». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Кубань 24».

«Если бы сейчас предложили возглавить «Спартак», не согласился бы. Весной были слухи о переходе в «Кубань», но разговора об этом не было. Возможно, они появились, потому что меня видели на матче «Краснодара» с «Кубанью», – сказал Карпин.

Карпин тренировал «Спартак» с 2009-го по 2012-й год. По окончанию сезона 2011/12 владелец красно-белых Леонид Федун принял решение убрать Карпина с должности главного тренера и пригласил на этот пост главного на тот момент тренера «Валенсии» Унаи Эмери.

В ноябре 2012-го Карпин вновь взошел на тренерский мостик красно-белых и проработал на нем вплоть до марта 2014-го года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Спартак Валенсия Армавир Эмери Унаи Карпин Валерий Федун Леонид
Комментарии (5)
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Nerlinger
1447158043
да и не взяли бы
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Ru677
1447166265
не пущу
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Vladarg
1447170451
все пиарится валера..кому ты нужен?!все уже доказал на тренерском поприще,балабол..
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Дима1960
1447171654
Валерий успкойтсьу Вас всепостепенно получися т.к. Вы одаренный тренер!
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Любер
1447181315
Вот ведь какие , не зовут! А так, конечно, не пошёл бы.
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