Ибрагимович: «Мой возраст – не повод останавливаться» 

Форвард «Пари Сен-Жермен» Златан Ибрагимович поделился планами на будущее и рассказал о своем физическом состоянии. Напомним, что 34-летний Ибрагимович на днях в 10-й раз удостоился звания лучшего футболиста Швеции.



«Происходящее вне футбольного мира интересует меня намного больше, чем раньше. Раньше я получал предложения и отклонял их без раздумий, затем получал новые предложения. Сейчас футбол по-прежнему самое главное, но я принимаю решения как футболист.



МЛС? Всe зависит только от меня. Это должен быть очень серьeзный проект. У меня есть определeнные мысли на этот счeт, я знаю, чего хочу. Я чувствую себя замечательно и играю хорошо, посмотрим, что будет через полгода. Я в хорошей форме, и пока я чувствую, что могу быть полезен на поле, — буду продолжать играть. Моe тело — как машина: чем больше еe водишь, тем лучше она едет. Мой возраст — не повод останавливаться», — сказал Ибрагимович.