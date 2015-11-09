Кержаков начнет работу на «Матч ТВ» после 12 ноября

Канал «Матч ТВ» подтвердил, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков станет одним из ведущих передачи «Все на матч!». Свою работу на телевидении футболист начнет после 12 ноября.

«Первая передача «Все на матч!» с участием Кержакова выйдет в эфире после 12 ноября», – сообщила пресс-служба канала.

Напомним, главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявлял, что не нуждается в услугах Кержакова. Также появлялась информация о том, что нападающий может отправиться в аренду в один из зарубежных клубов.