Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рахимов: «Аленичев пока еще приспосабливается к этой работе»

Рахимов: «Аленичев пока еще приспосабливается к этой работе»

9 ноября 2015, 10:16
7

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов высказался на счет проблем, которые возникли в последнее время у столичного «Спартака».

«На сегодняшний день нет баланса в отношениях. Это то, что я увидел. Аленичев был опытным и хорошим футболистом. Это человек, который выиграл Лигу чемпионов. Но смена Тулы на Москву – это немножко другая работа.

Думаю, он пока еще приспосабливается к этой работе. Поэтому разногласия неизбежны, здесь очень важно терпение. Если руководство верит в тренера, значит, они должны понимать его мнение, должны понимать, чего он хочет от них. Выбирая и назначая тренера, они понимали, на что идут.

Многие проблемы в «Спартаке» возникают как раз тогда, когда команда начинает проигрывать, когда начинаются какие-то разговоры в команде. Без этих разговоров никак. Есть 25 футболистов, с каждым нужно разговаривать.

Есть те, кто ставит свои интересы выше интересов клуба. А для меня лично это такой вопрос... Есть две вещи – человеческие взаимоотношения с футболистами и тренерская линия. Определенную границу переступать нельзя, все остальное – пожалуйста. Мы можем общаться, я готов помочь, потому что мы люди, потому что мы живем также один раз. Но линию, которую выбрал тренер, обсуждать не надо», – заявил Рахимов.

Напомним, что в матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Терек» на своем поле переиграл «Спартак» – 2:1.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Спартак Рахимов Рашид Аленичев Дмитрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kareon
1447057037
Vg
Ответить
Kareon
1447057087
Нужно красножана назначить он игру поставит
Ответить
Дима1960
1447066928
А нельзя ли Алнничеву приспосабливаться в клкбе рангом пониже?
Ответить
Сармат Ростов
1447069094
А болельщики Спартака Всё ждут, пока кто-то приспособится, заиграет, начнёт показывать результат...
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
3
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
5
Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»
16:08
10
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
1
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
15:42
5
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
10
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
14:45
1
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
14:10
Все новости
Все новости
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
17:31
1
Попов заявил, что Fan ID нужен для предотвращения революции в России
17:13
Соболев отреагировал на покупку «Зенитом» еще одного нападающего
16:57
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Акрон»: 8 августа 2026
16:53
1
Смолов призвал вернуть пиво на российские стадионы
16:52
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
1
Журавель рассказал, почему Слуцкий не вернется в Россию
15:27
2
Талалаев – о матче с «Крыльями»: «Всю неделю готовили прессинг под Чернова, а его раз – и нет в составе»
15:18
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
10
Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
14:48
2
Дивеев назвал двух лучших иностранных форвардов в РПЛ
14:29
Титов назвал фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»
13:42
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
11
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
14
Мамаев дал совет Батракову по «Галатасараю»
13:06
1
Кержаков назвал самую неудобную команду для «Зенита»
12:50
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
19
«Родина» объявила о трансфере аргентинского нападающего
12:18
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
11
«Никогда мне не нравился»: Бубнов – о нападающем ЦСКА
11:57
1
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
6
Пономарев оценил трансфер Дзюбы в ЦСКА
11:01
4
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
4
Где смотреть матч «Рубин» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:35
Где смотреть матч «Динамо» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:33
Где смотреть матч «Зенит» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+