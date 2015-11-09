Рахимов: «Аленичев пока еще приспосабливается к этой работе»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов высказался на счет проблем, которые возникли в последнее время у столичного «Спартака».

«На сегодняшний день нет баланса в отношениях. Это то, что я увидел. Аленичев был опытным и хорошим футболистом. Это человек, который выиграл Лигу чемпионов. Но смена Тулы на Москву – это немножко другая работа.

Думаю, он пока еще приспосабливается к этой работе. Поэтому разногласия неизбежны, здесь очень важно терпение. Если руководство верит в тренера, значит, они должны понимать его мнение, должны понимать, чего он хочет от них. Выбирая и назначая тренера, они понимали, на что идут.

Многие проблемы в «Спартаке» возникают как раз тогда, когда команда начинает проигрывать, когда начинаются какие-то разговоры в команде. Без этих разговоров никак. Есть 25 футболистов, с каждым нужно разговаривать.

Есть те, кто ставит свои интересы выше интересов клуба. А для меня лично это такой вопрос... Есть две вещи – человеческие взаимоотношения с футболистами и тренерская линия. Определенную границу переступать нельзя, все остальное – пожалуйста. Мы можем общаться, я готов помочь, потому что мы люди, потому что мы живем также один раз. Но линию, которую выбрал тренер, обсуждать не надо», – заявил Рахимов.

Напомним, что в матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Терек» на своем поле переиграл «Спартак» – 2:1.