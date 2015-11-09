Чугайнов: «Россияне «Локомотива» оказались сильнее россиян из «Зенита»

Бывший капитан «Локомотива« Игорь Чугайнов считает, что столичная команда переиграла «Зенит» за счет более классных российских игроков.

«Отчасти согласен с тем, что от «Зенита» отвернулась удача. Не будем забывать, что Кришито попал в штангу. В то же время арбитр пожалел Хави Гарсия – вместо красной карточки ограничился желтой. Впрочем, все это не умаляет достоинств «Локомотива», который победил абсолютно заслуженно.

Россияне «Локомотива» оказались сильнее россиян из «Зенита». Самедов, Шишкин, Миранчук провели классный матч. А вот Юсупов с Рязанцевым – не равноценная замена Витселю и Шатову. До их уровня оба не дотягивают. Плюс «Локомотив» играл очень собранно. Никаких вольностей себе не позволял. В отличие от «Зенита», – заявил Чугайнов.

Напомним, что в матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 2:0.