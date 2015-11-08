Силва: «Думаю, что Роналду перейдет в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва поделился мнением о возможном переходе во французский клуб форварда «Реала» Криштиану Роналду.

«Я не знаю ничего о переходе. Роналду – самый сильный игрок в мире, было бы весело с ним быть в одной команде. Все будут только за, если клуб захочет его пригласить. Технически Роналду очень силен, и это важно для «ПСЖ», потому что мы хотим выиграть Лигу чемпионов.

Думаю, он к нам перейдет. Я не знаю, что он говорил Блану. Роналду хорошо говорит на французском, может быть, даже лучше меня, поэтому нам несложно будет общаться», – сказал Силва.