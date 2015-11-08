Примера. «Эйбар» одолел «Хетафе», «Райо Вальекано» переиграл «Гранаду»

В матче 11-го тура Примеры «Эйбар» оказался сильнее «Хетафе» – 3:1. За победителей забивали сделавший дубль Энрих и Перес, а гол «Хетафе» на счету Родригеса.

Еще в одной встрече этого тура «Райо Вальекано» справился с «Гранадой».

Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

Эйбар – Хетафе – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Энрих, 16; 1:1 – Родригес, 22; 2:1 – Энрих, 29; 3:1 – Перес (с пенальти).

Удаление: Суарес, 61.

Райо Вальекано – Гранада – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Гуэрра, 3; 2:0 – Гуэрра, 10; 2:1 – Бабен, 53.

Удаление: Зе Каштру, 20.

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