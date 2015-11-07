Кирьяков: «Не думаю, что Погребняка стоит выпускать с первых минут в матче с «Кубанью»

Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков рассказал о своих ожиданиях от матча 15 тура чемпионата России, в котором бело-голубые сыграют против «Кубани».

«Кубань» находится в более хорошем состоянии, нежели «Динамо». Сейчас не стоит требовать от динамовцев высоких результатов. У команды переходный период. В составе бело-голубых находится много молодых игроков, поэтому говорить о том, что команда будет бороться за место в пятерке лидеров — преждевременно. В начале сезона «Кубань» выглядела слабо, но потом набрала ход. Победы, в том числе и над «Спартаком», придали краснодарскому клубу уверенности. Возможно, на игре «Кубани» положительно сказался приход нового тренера. В этой игре шансы гостей выглядят более предпочтительно. Однако «Динамо» нужны очки. В матче с «Кубанью» необходимо из кожи вон лезть и играть хотя бы на ничью.

Считаю, что матч завершится со счетом (1:1). Думаю, забьет Погребняк. Хотя, в связи с информацией, которая появилась в прессе, не могу предположить, выйдет ли он на поле. Стоит ли выпускать нападающего с первых минут? Я бы не выпустил. Есть вопросы по его физическому состоянию. Плюс мы помним инцидент, который произошел. Для всех и для него в частности будет лучше, чтобы он не выходил в стартовом составе. Конечно, случившееся влияет на психологическое состояние. Но на этой ситуации можно сыграть. Я имею в виду, что можно сказать: давай-ка выходи и доказывай, чтобы о случившемся поскорее забыли. Как это доказать? Хорошей игрой и забитыми голами», – отметил Кирьяков.