Дзагоев: «До Пирло мне пока очень далеко»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о том, на какой позиции на футбольном поле он чувствует себя наиболее комфортно.

— Я играю в опорной зоне одного из двух центральных полузащитников, но чуть ближе к атаке. Мне нравится эта позиция. На ней я наиболее комфортно себя чувствую. Вовлеченность в игру высокая – и сзади помогаешь, и в атаке участвуешь.

— Аналогия с Андреа Пирло – по игровому функционалу – корректна?

— По позиции, может, и да. Но ни по мастерству, ни по классу меня с ним сравнивать не стоит.

— Вам еще есть куда расти, а Пирло уже заканчивает потихоньку.

— Я надеюсь когда-нибудь достичь его уровня, но пока мне до Пирло очень далеко.

— Научились получать удовольствие от разрушения, или есть такое слово «надо»?

— Я получаю удовольствие от любого отбора, подбора мяча. Леонид Викторович так и говорит: «Кто больше всего подборов выигрывает, тот и доминирует на поле».

— Чем старше, взрослее вы становитесь, тем больше от чужих ворот отдаляетесь. Может, через пару-тройку лет ЦСКА и не нужно будет на стороне искать наследника Игнашевича?

— Ну нет, защитник – это точно не мое! Надеюсь, я никогда не дойду до этой позиции. Я с детства привык играть ближе к чужим воротам, чем к своим. По натуре я более атакующий игрок.