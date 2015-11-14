«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 7-15 ноября

Телеканал "Матч ТВ" постепенно набирает свои обороты. Представляем вашему вниманию телепрограмму на выходные и вторую неделю работы.

Суббота, 7 ноября

06:30 - Удар по мифам

06:45 - "Особый день" с Юрием Лодыгиным

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:05 - Художественный фильм "Уимблдон"

10:00 - Новости

10:05 - Спортивный интерес

11:00 - Новости

11:05 - Ты можешь больше!

12:00 - Новости

12:05 - "Валерий Харламов. Дополнительное время"

13:55 - Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия – Швеция. Прямая трансляция из Финляндии

16:20 - Документальный цикл "Второе дыхание"

17:00 - Все на Матч!

18:00 - Дублер

18:30 - Документальный цикл "Первые леди"

19:00 - Все на футбол!

19:15 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Терек" (Грозный) — "Спартак" (Москва). Прямая трансляция

21:30 - "Уральский Рокки"

22:00 - Реальный спорт

22:30 - Профессиональный бокс. "Ночь чемпионов". Руслан Проводников (Россия) против Хесуса Родригеса (Мексика). Прямая трансляция из Монако

01:00 - Все на Матч!

02:00 - "Валерий Харламов. Дополнительное время"

04:00 - Дублер

04:30 - Документальный цикл "Первые леди"

Воскресенье, 8 ноября

06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Бразилии

09:00 - Новости

09:05 - Фигурное катание. Гран-при Китая

11:05 - "Поверь в себя. Стань человеком" [12+]

11:30 - "Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым" [12+]

12:00 - Новости

12:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]

13:15 - "Удар по мифам" [16+]

13:30 - Все на хоккей!

13:55 - Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия – Чехия. Прямая трансляция из Финляндии

16:20 - Все на Матч!

16:45 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Краснодар" — ЦСКА (Москва). Прямая трансляция

19:00 - Все на Матч!

19:15 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Локомотив" (Москва) — "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция

21:30 - "После футбола с Георгием Черданцевым"

22:25 - Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" — "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция

00:30 - Все на Матч!

01:30 - Волейбол. Суперкубок России. "Зенит-Казань" — "Белогорье" (Белгород)

03:30 - Документальный цикл "Первые леди" [16+]

04:00 - Профессиональный бокс. "Ночь чемпионов". Руслан Проводников (Россия) против Хесуса Родригеса (Мексика)

Понедельник, 9 ноября

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

07:30 - Новости

07:35 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:05 – Ты можешь больше!

09:05 – Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 – Ты можешь больше!

11:00 - Новости

11:05 – Живи сейчас!

12:00 - Новости

12:05 – Фигурное катание. Гран-при Китая. Показательные выступления

13:00 – Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым

13:30 - Дублер

14:00 - Новости

14:05 – Смешанные единоборства – UFC

16:00 - Новости

16:30 – Лучшая игра с мячом

17:00 - Все на Матч!

18:00 – Сердца чемпионов

18:30 - Документальный фильм "Федор Емельяненко. Первый среди равных"

19:30 – Лучшая игра с мячом

19:45 – Первые леди

19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА. Прямая трансляция

21:50 – Документальный фильм "Вид сверху"

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Непревзойденные

01:15 - Дублер

01:45 – Удар по мифам

02:00 – Ты можешь больше!

03:00 - Документальный фильм "Федор Емельяненко. Первый среди равных"

04:00 – Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым

04:30 – Документальный фильм "Вид сверху"

05:30 – Сердца чемпионов

Вторник, 10 ноября

04:30 - Вид сверху

05:30 - Сердца чемпионов

06:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада

06:30 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада

08:45 - Новости

08:50 - Детали спорта

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 - Живи сейчас

11:00 - Новости

11:05 - Французский акцент

11:30 - Второе дыхание

12:00 - Новости

12:05 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Трансляция из Канады. Россия - Канада

14:35 - Новости

14:40 - Первые леди

15:10 – "Особый день" с Александром Кокориным

15:30 - Сердца чемпионов

16:00 - Новости

16:05 - Спортивный интерес

17:00 - Все на Матч!

18:00 - 1+1

18:45 - Удар по мифам

19:00 - Континентальный вечер

19:25 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва)

21:50 - Удар по мифам

22:00 - "Культ тура" с Юрием Дудем

22:30 - Рио ждет

23:00 - Все на Матч!

00:00 - 1+1

00:45 - Ты можешь больше!

01:45 - "Особый день" с Александром Кокориным

02:00 - Вид сверху

03:15 - Спортивный интерес

04:15 - Рио ждет

04:45 - Тридцать великих спортивных событий последнего тридцатилетия

Среда, 11 ноября

04:45 - Тридцать великих спортивных событий последнего тридцатилетия

06:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада

06:30 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада

08:45 - Новости

08:50 - Все на Матч!

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 - Живи сейчас

11:00 - Новости

11:05 - Сердца чемпионов

12:00 - Новости

12:05 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Трансляция из Канады. Россия - Канада

14:35 - Новости

14:40 - 1+1

15:30 - Лучшая игра с мячом

16:00 - Новости

16:05 - Где рождаются чемпионы?

16:30 - "Культ тура" с Юрием Дудем

17:00 - Все на Матч!

18:00 - Мама в игре

18:30 - Удар по мифам

18:45 - Детали спорта

18:55 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Прямая трансляция. "Динамо" (Москва) - "Урал" (Уфа)

20:50 - Детали спорта

21:00 - Чемпионы

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Где рождаются чемпионы?

00:30 - Мама в игре

01:00 - Братья навеки

02:15 - Ты можешь больше!

03:15 - Нет боли - нет победы

04:15 - Тридцать великих спортивных событий последнего тридцатилетия

Четверг, 12 ноября

04:15 - Тридцать великих спортивных событий последнего тридцатилетия

06:25 - Детали спорта

06:30 - Где рождаются чемпионы?

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

07:30 - Новости

07:35 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:05 - Ты можешь больше!

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 - Ты можешь больше!

11:00 - Новости

11:05 - Сердца чемпионов

11:30 - Спортивная анатомия

12:00 - Новости

12:05 - Чемпионы

14:00 - Новости

14:05 - Мохаммед и Ларри. История одного боя

16:30 - Новости

16:35 - "Особый день" с Дмитрием Комбаровым

16:50 - Детали спорта

17:00 - Все на Матч!

18:00 - Дублер

18:30 - Второе дыхание

19:00 - Рио ждет

19:30 - Удар по мифам

19:45 - Выкуп короля

20:30 - Удар по мифам

20:45 - "Особый день" с Дмитрием Комбаровым

21:00 - Все за Евро-2016

21:30 - Все на футбол!

22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Норвегия - Венгрия

00:45 - Все на Матч!

01:45 - Удар по мифам

02:00 - Сердца чемпионов

02:30 - Спортивная анатомия

03:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия – Канада

Пятница, 13 ноября

03:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада

05:40 - 1+1

06:30 - "Культ тура" с Юрием Дудем

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

07:30 - Новости

07:35 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:05 - Ты можешь больше!

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 - Ты можешь больше!

11:00 - Новости

11:05 - Дублер

11:35 - 1+1

12:00 - Новости

12:05 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Трансляция из Канады. Россия - Канада

14:00 - Выкуп короля

14:35 - Новости

15:50 - Детали спорта

16:00 - Новости

16:05 - Все за Евро-2016

16:30 - Мама в игре

17:00 - Все на Матч!

17:30 - Фигурное катание. Гран-при Франции. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция

19:00 - Первые леди

19:35 - Лучшая игра с мячом

19:55 - Баскетбол. Евролига. Прямая трансляция. ЦСКА (Россия) - "Уникаха" (Испания)

21:45 - Спортивный интерес

22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Босния и Герцеговина - Ирландия

00:45 - Все на Матч!

01:45 - Мохаммед и Ларри. История одного боя

03:05 - Детали спорта

03:15 - Гонка века

Суббота, 14 ноября

05:00 - 1+1

05:30 - Все за Евро-2016

06:00 - Мама в игре

06:30 - Дублер

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

07:30 - Новости

07:35 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:45 - Удар по мифам

09:00 - Новости

09:05 - 1+1

09:50 - "Особый день" с Дмитрием Комбаровым

10:00 - Новости

10:05 - Спортивный интерес

11:00 - Новости

11:05 - Мировая раздевалка

11:30 - Все за Евро-2016

12:00 - Новости

12:05 - Золотая лихорадка Антона Шипулина

12:20 - Детали спорта

12:30 - Рио ждет

13:00 - 1+1

13:30 - Первые леди

14:00 - Спортивная династия

14:10 - 40 лет спустя

14:20 - Детали спорта

14:30 - Ресурс жизни

15:00 - Реальный спорт

16:00 - Теннис. Кубок Федерации. Финал. Прямая трансляция. Чехия - Россия

18:55 - Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. Прямая трансляция

20:00 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Украина - Словения

22:00 - "После футбола" с Георгием Черданцевым

22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Швеция - Дания

00:45 - Все на Матч!

01:45 - Ринг

03:45 - Путь бойца

04:45 - Детали спорта

Воскресенье, 15 ноября

05:00 - Спортивный интерес

06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Австралии

06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Австралии

09:00 - Новости

09:05 - Фигурное катание. Гран-при Франции

11:00 - Новости

11:05 - Поверь в себя. Стань человеком

12:00 - Новости

12:05 - Мама в игре

12:30 - Все на Матч!

13:30 - Спортивный характер

14:00 - Теннис. Кубок Федерации. Финал. Прямая трансляция. Чехия - Россия

18:45 - Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция

21:05 - Все на Матч!

22:05 - Реальный спорт

22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Венгрия - Норвегия

00:45 - Все на Матч!

01:45 - Спортивный характер

02:15 - Мама в игре

02:45 - Золотая лихорадка Антона Шипулина

03:15 - 40 лет спустя

03:30 - Теннис. Кубок Федерации. Финал. Чехия – Россия

"Если люди не будут смотреть "Матч ТВ", то нужно менять людей". Стогниенко и Черданцев - о новом телеканале

Как телеканал "Матч ТВ" готовится к запуску