«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 7-15 ноября

Телеканал "Матч ТВ" постепенно набирает свои обороты. Представляем вашему вниманию телепрограмму на выходные и вторую неделю работы.
Суббота, 7 ноября
06:30 - Удар по мифам
06:45 - "Особый день" с Юрием Лодыгиным
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
08:00 - Новости
08:05 - Художественный фильм "Уимблдон"
10:00 - Новости
10:05 - Спортивный интерес
11:00 - Новости
11:05 - Ты можешь больше!
12:00 - Новости
12:05 - "Валерий Харламов. Дополнительное время"
13:55 - Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия – Швеция. Прямая трансляция из Финляндии
16:20 - Документальный цикл "Второе дыхание"
17:00 - Все на Матч!
18:00 - Дублер
18:30 - Документальный цикл "Первые леди"
19:00 - Все на футбол!
19:15 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Терек" (Грозный) — "Спартак" (Москва). Прямая трансляция
21:30 - "Уральский Рокки"
22:00 - Реальный спорт
22:30 - Профессиональный бокс. "Ночь чемпионов". Руслан Проводников (Россия) против Хесуса Родригеса (Мексика). Прямая трансляция из Монако
01:00 - Все на Матч!
02:00 - "Валерий Харламов. Дополнительное время"
04:00 - Дублер
04:30 - Документальный цикл "Первые леди"
Воскресенье, 8 ноября
06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Бразилии
09:00 - Новости
09:05 - Фигурное катание. Гран-при Китая
11:05 - "Поверь в себя. Стань человеком" [12+]
11:30 - "Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым" [12+]
12:00 - Новости
12:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
13:15 - "Удар по мифам" [16+]
13:30 - Все на хоккей!
13:55 - Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия – Чехия. Прямая трансляция из Финляндии
16:20 - Все на Матч!
16:45 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Краснодар" — ЦСКА (Москва). Прямая трансляция
19:00 - Все на Матч!
19:15 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Локомотив" (Москва) — "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21:30 - "После футбола с Георгием Черданцевым"
22:25 - Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" — "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция
00:30 - Все на Матч!
01:30 - Волейбол. Суперкубок России. "Зенит-Казань" — "Белогорье" (Белгород)
03:30 - Документальный цикл "Первые леди" [16+]
04:00 - Профессиональный бокс. "Ночь чемпионов". Руслан Проводников (Россия) против Хесуса Родригеса (Мексика)
Понедельник, 9 ноября
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
07:30 - Новости
07:35 - Все на Матч!
08:00 - Новости
08:05 – Ты можешь больше!
09:05 – Ты можешь больше!
10:00 - Новости
10:05 – Ты можешь больше!
11:00 - Новости
11:05 – Живи сейчас!
12:00 - Новости
12:05 – Фигурное катание. Гран-при Китая. Показательные выступления
13:00 – Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым
13:30 - Дублер
14:00 - Новости
14:05 – Смешанные единоборства – UFC
16:00 - Новости
16:30 – Лучшая игра с мячом
17:00 - Все на Матч!
18:00 – Сердца чемпионов
18:30 - Документальный фильм "Федор Емельяненко. Первый среди равных"
19:30 – Лучшая игра с мячом
19:45 – Первые леди
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА. Прямая трансляция
21:50 – Документальный фильм "Вид сверху"
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Непревзойденные
01:15 - Дублер
01:45 – Удар по мифам
02:00 – Ты можешь больше!
03:00 - Документальный фильм "Федор Емельяненко. Первый среди равных"
04:00 – Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым
04:30 – Документальный фильм "Вид сверху"
05:30 – Сердца чемпионов
Вторник, 10 ноября
04:30 - Вид сверху
05:30 - Сердца чемпионов
06:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада
06:30 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада
08:45 - Новости
08:50 - Детали спорта
09:00 - Новости
09:05 - Ты можешь больше!
10:00 - Новости
10:05 - Живи сейчас
11:00 - Новости
11:05 - Французский акцент
11:30 - Второе дыхание
12:00 - Новости
12:05 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Трансляция из Канады. Россия - Канада
14:35 - Новости
14:40 - Первые леди
15:10 – "Особый день" с Александром Кокориным
15:30 - Сердца чемпионов
16:00 - Новости
16:05 - Спортивный интерес
17:00 - Все на Матч!
18:00 - 1+1
18:45 - Удар по мифам
19:00 - Континентальный вечер
19:25 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва)
21:50 - Удар по мифам
22:00 - "Культ тура" с Юрием Дудем
22:30 - Рио ждет
23:00 - Все на Матч!
00:00 - 1+1
00:45 - Ты можешь больше!
01:45 - "Особый день" с Александром Кокориным
02:00 - Вид сверху
03:15 - Спортивный интерес
04:15 - Рио ждет
04:45 - Тридцать великих спортивных событий последнего тридцатилетия
Среда, 11 ноября
04:45 - Тридцать великих спортивных событий последнего тридцатилетия
06:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада
06:30 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада
08:45 - Новости
08:50 - Все на Матч!
09:00 - Новости
09:05 - Ты можешь больше!
10:00 - Новости
10:05 - Живи сейчас
11:00 - Новости
11:05 - Сердца чемпионов
12:00 - Новости
12:05 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Трансляция из Канады. Россия - Канада
14:35 - Новости
14:40 - 1+1
15:30 - Лучшая игра с мячом
16:00 - Новости
16:05 - Где рождаются чемпионы?
16:30 - "Культ тура" с Юрием Дудем
17:00 - Все на Матч!
18:00 - Мама в игре
18:30 - Удар по мифам
18:45 - Детали спорта
18:55 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Прямая трансляция. "Динамо" (Москва) - "Урал" (Уфа)
20:50 - Детали спорта
21:00 - Чемпионы
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Где рождаются чемпионы?
00:30 - Мама в игре
01:00 - Братья навеки
02:15 - Ты можешь больше!
03:15 - Нет боли - нет победы
04:15 - Тридцать великих спортивных событий последнего тридцатилетия
Четверг, 12 ноября
04:15 - Тридцать великих спортивных событий последнего тридцатилетия
06:25 - Детали спорта
06:30 - Где рождаются чемпионы?
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
07:30 - Новости
07:35 - Все на Матч!
08:00 - Новости
08:05 - Ты можешь больше!
09:00 - Новости
09:05 - Ты можешь больше!
10:00 - Новости
10:05 - Ты можешь больше!
11:00 - Новости
11:05 - Сердца чемпионов
11:30 - Спортивная анатомия
12:00 - Новости
12:05 - Чемпионы
14:00 - Новости
14:05 - Мохаммед и Ларри. История одного боя
16:30 - Новости
16:35 - "Особый день" с Дмитрием Комбаровым
16:50 - Детали спорта
17:00 - Все на Матч!
18:00 - Дублер
18:30 - Второе дыхание
19:00 - Рио ждет
19:30 - Удар по мифам
19:45 - Выкуп короля
20:30 - Удар по мифам
20:45 - "Особый день" с Дмитрием Комбаровым
21:00 - Все за Евро-2016
21:30 - Все на футбол!
22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Норвегия - Венгрия
00:45 - Все на Матч!
01:45 - Удар по мифам
02:00 - Сердца чемпионов
02:30 - Спортивная анатомия
03:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия – Канада
Пятница, 13 ноября
03:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада
05:40 - 1+1
06:30 - "Культ тура" с Юрием Дудем
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
07:30 - Новости
07:35 - Все на Матч!
08:00 - Новости
08:05 - Ты можешь больше!
09:00 - Новости
09:05 - Ты можешь больше!
10:00 - Новости
10:05 - Ты можешь больше!
11:00 - Новости
11:05 - Дублер
11:35 - 1+1
12:00 - Новости
12:05 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Трансляция из Канады. Россия - Канада
14:00 - Выкуп короля
14:35 - Новости
15:50 - Детали спорта
16:00 - Новости
16:05 - Все за Евро-2016
16:30 - Мама в игре
17:00 - Все на Матч!
17:30 - Фигурное катание. Гран-при Франции. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция
19:00 - Первые леди
19:35 - Лучшая игра с мячом
19:55 - Баскетбол. Евролига. Прямая трансляция. ЦСКА (Россия) - "Уникаха" (Испания)
21:45 - Спортивный интерес
22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Босния и Герцеговина - Ирландия
00:45 - Все на Матч!
01:45 - Мохаммед и Ларри. История одного боя
03:05 - Детали спорта
03:15 - Гонка века
Суббота, 14 ноября
05:00 - 1+1
05:30 - Все за Евро-2016
06:00 - Мама в игре
06:30 - Дублер
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
07:30 - Новости
07:35 - Все на Матч!
08:00 - Новости
08:45 - Удар по мифам
09:00 - Новости
09:05 - 1+1
09:50 - "Особый день" с Дмитрием Комбаровым
10:00 - Новости
10:05 - Спортивный интерес
11:00 - Новости
11:05 - Мировая раздевалка
11:30 - Все за Евро-2016
12:00 - Новости
12:05 - Золотая лихорадка Антона Шипулина
12:20 - Детали спорта
12:30 - Рио ждет
13:00 - 1+1
13:30 - Первые леди
14:00 - Спортивная династия
14:10 - 40 лет спустя
14:20 - Детали спорта
14:30 - Ресурс жизни
15:00 - Реальный спорт
16:00 - Теннис. Кубок Федерации. Финал. Прямая трансляция. Чехия - Россия
18:55 - Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. Прямая трансляция
20:00 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Украина - Словения
22:00 - "После футбола" с Георгием Черданцевым
22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Швеция - Дания
00:45 - Все на Матч!
01:45 - Ринг
03:45 - Путь бойца
04:45 - Детали спорта
Воскресенье, 15 ноября
05:00 - Спортивный интерес
06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Австралии
06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Австралии
09:00 - Новости
09:05 - Фигурное катание. Гран-при Франции
11:00 - Новости
11:05 - Поверь в себя. Стань человеком
12:00 - Новости
12:05 - Мама в игре
12:30 - Все на Матч!
13:30 - Спортивный характер
14:00 - Теннис. Кубок Федерации. Финал. Прямая трансляция. Чехия - Россия
18:45 - Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция
21:05 - Все на Матч!
22:05 - Реальный спорт
22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Венгрия - Норвегия
00:45 - Все на Матч!
01:45 - Спортивный характер
02:15 - Мама в игре
02:45 - Золотая лихорадка Антона Шипулина
03:15 - 40 лет спустя
03:30 - Теннис. Кубок Федерации. Финал. Чехия – Россия
"Если люди не будут смотреть "Матч ТВ", то нужно менять людей". Стогниенко и Черданцев - о новом телеканале