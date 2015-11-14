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«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 7-15 ноября

14 ноября 2015, 09:12
19

Телеканал "Матч ТВ" постепенно набирает свои обороты. Представляем вашему вниманию телепрограмму на выходные и вторую неделю работы.

Суббота, 7 ноября

06:30 - Удар по мифам

06:45 - "Особый день" с Юрием Лодыгиным

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:05 - Художественный фильм "Уимблдон"

10:00 - Новости

10:05 - Спортивный интерес

11:00 - Новости

11:05 - Ты можешь больше!

12:00 - Новости

12:05 - "Валерий Харламов. Дополнительное время"

13:55 - Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия – Швеция. Прямая трансляция из Финляндии

16:20 - Документальный цикл "Второе дыхание"

17:00 - Все на Матч!

18:00 - Дублер

18:30 - Документальный цикл "Первые леди"

19:00 - Все на футбол!

19:15 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Терек" (Грозный) — "Спартак" (Москва). Прямая трансляция

21:30 - "Уральский Рокки"

22:00 - Реальный спорт

22:30 - Профессиональный бокс. "Ночь чемпионов". Руслан Проводников (Россия) против Хесуса Родригеса (Мексика). Прямая трансляция из Монако

01:00 - Все на Матч!

02:00 - "Валерий Харламов. Дополнительное время"

04:00 - Дублер

04:30 - Документальный цикл "Первые леди"

Воскресенье, 8 ноября

06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Бразилии

09:00 - Новости

09:05 - Фигурное катание. Гран-при Китая

11:05 - "Поверь в себя. Стань человеком" [12+]

11:30 - "Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым" [12+]

12:00 - Новости

12:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]

13:15 - "Удар по мифам" [16+]

13:30 - Все на хоккей!

13:55 - Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия – Чехия. Прямая трансляция из Финляндии

16:20 - Все на Матч!

16:45 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Краснодар" — ЦСКА (Москва). Прямая трансляция

19:00 - Все на Матч!

19:15 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Локомотив" (Москва) — "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция

21:30 - "После футбола с Георгием Черданцевым"

22:25 - Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" — "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция

00:30 - Все на Матч!

01:30 - Волейбол. Суперкубок России. "Зенит-Казань" — "Белогорье" (Белгород)

03:30 - Документальный цикл "Первые леди" [16+]

04:00 - Профессиональный бокс. "Ночь чемпионов". Руслан Проводников (Россия) против Хесуса Родригеса (Мексика)

Понедельник, 9 ноября

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

07:30 - Новости

07:35 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:05 – Ты можешь больше!

09:05 – Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 – Ты можешь больше!

11:00 - Новости

11:05 – Живи сейчас!

12:00 - Новости

12:05 – Фигурное катание. Гран-при Китая. Показательные выступления

13:00 – Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым

13:30 - Дублер

14:00 - Новости

14:05 – Смешанные единоборства – UFC

16:00 - Новости

16:30 – Лучшая игра с мячом

17:00 - Все на Матч!

18:00 – Сердца чемпионов

18:30 - Документальный фильм "Федор Емельяненко. Первый среди равных"

19:30 – Лучшая игра с мячом

19:45 – Первые леди

19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА. Прямая трансляция

21:50 – Документальный фильм "Вид сверху"

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Непревзойденные

01:15 - Дублер

01:45 – Удар по мифам

02:00 – Ты можешь больше!

03:00 - Документальный фильм "Федор Емельяненко. Первый среди равных"

04:00 – Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым

04:30 – Документальный фильм "Вид сверху"

05:30 – Сердца чемпионов

Вторник, 10 ноября

04:30 - Вид сверху

05:30 - Сердца чемпионов

06:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада

06:30 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада

08:45 - Новости

08:50 - Детали спорта

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 - Живи сейчас

11:00 - Новости

11:05 - Французский акцент

11:30 - Второе дыхание

12:00 - Новости

12:05 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Трансляция из Канады. Россия - Канада

14:35 - Новости

14:40 - Первые леди

15:10 – "Особый день" с Александром Кокориным

15:30 - Сердца чемпионов

16:00 - Новости

16:05 - Спортивный интерес

17:00 - Все на Матч!

18:00 - 1+1

18:45 - Удар по мифам

19:00 - Континентальный вечер

19:25 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва)

21:50 - Удар по мифам

22:00 - "Культ тура" с Юрием Дудем

22:30 - Рио ждет

23:00 - Все на Матч!

00:00 - 1+1

00:45 - Ты можешь больше!

01:45 - "Особый день" с Александром Кокориным

02:00 - Вид сверху

03:15 - Спортивный интерес

04:15 - Рио ждет

04:45 - Тридцать великих спортивных событий последнего тридцатилетия

Среда, 11 ноября

04:45 - Тридцать великих спортивных событий последнего тридцатилетия

06:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада

06:30 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада

08:45 - Новости

08:50 - Все на Матч!

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 - Живи сейчас

11:00 - Новости

11:05 - Сердца чемпионов

12:00 - Новости

12:05 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Трансляция из Канады. Россия - Канада

14:35 - Новости

14:40 - 1+1

15:30 - Лучшая игра с мячом

16:00 - Новости

16:05 - Где рождаются чемпионы?

16:30 - "Культ тура" с Юрием Дудем

17:00 - Все на Матч!

18:00 - Мама в игре

18:30 - Удар по мифам

18:45 - Детали спорта

18:55 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Прямая трансляция. "Динамо" (Москва) - "Урал" (Уфа)

20:50 - Детали спорта

21:00 - Чемпионы

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Где рождаются чемпионы?

00:30 - Мама в игре

01:00 - Братья навеки

02:15 - Ты можешь больше!

03:15 - Нет боли - нет победы

04:15 - Тридцать великих спортивных событий последнего тридцатилетия

Четверг, 12 ноября

04:15 - Тридцать великих спортивных событий последнего тридцатилетия

06:25 - Детали спорта

06:30 - Где рождаются чемпионы?

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

07:30 - Новости

07:35 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:05 - Ты можешь больше!

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 - Ты можешь больше!

11:00 - Новости

11:05 - Сердца чемпионов

11:30 - Спортивная анатомия

12:00 - Новости

12:05 - Чемпионы

14:00 - Новости

14:05 - Мохаммед и Ларри. История одного боя

16:30 - Новости

16:35 - "Особый день" с Дмитрием Комбаровым

16:50 - Детали спорта

17:00 - Все на Матч!

18:00 - Дублер

18:30 - Второе дыхание

19:00 - Рио ждет

19:30 - Удар по мифам

19:45 - Выкуп короля

20:30 - Удар по мифам

20:45 - "Особый день" с Дмитрием Комбаровым

21:00 - Все за Евро-2016

21:30 - Все на футбол!

22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Норвегия - Венгрия

00:45 - Все на Матч!

01:45 - Удар по мифам

02:00 - Сердца чемпионов

02:30 - Спортивная анатомия

03:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия – Канада

Пятница, 13 ноября

03:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада

05:40 - 1+1

06:30 - "Культ тура" с Юрием Дудем

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

07:30 - Новости

07:35 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:05 - Ты можешь больше!

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 - Ты можешь больше!

11:00 - Новости

11:05 - Дублер

11:35 - 1+1

12:00 - Новости

12:05 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Трансляция из Канады. Россия - Канада

14:00 - Выкуп короля

14:35 - Новости

15:50 - Детали спорта

16:00 - Новости

16:05 - Все за Евро-2016

16:30 - Мама в игре

17:00 - Все на Матч!

17:30 - Фигурное катание. Гран-при Франции. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция

19:00 - Первые леди

19:35 - Лучшая игра с мячом

19:55 - Баскетбол. Евролига. Прямая трансляция. ЦСКА (Россия) - "Уникаха" (Испания)

21:45 - Спортивный интерес

22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Босния и Герцеговина - Ирландия

00:45 - Все на Матч!

01:45 - Мохаммед и Ларри. История одного боя

03:05 - Детали спорта

03:15 - Гонка века

Суббота, 14 ноября

05:00 - 1+1

05:30 - Все за Евро-2016

06:00 - Мама в игре

06:30 - Дублер

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

07:30 - Новости

07:35 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:45 - Удар по мифам

09:00 - Новости

09:05 - 1+1

09:50 - "Особый день" с Дмитрием Комбаровым

10:00 - Новости

10:05 - Спортивный интерес

11:00 - Новости

11:05 - Мировая раздевалка

11:30 - Все за Евро-2016

12:00 - Новости

12:05 - Золотая лихорадка Антона Шипулина

12:20 - Детали спорта

12:30 - Рио ждет

13:00 - 1+1

13:30 - Первые леди

14:00 - Спортивная династия

14:10 - 40 лет спустя

14:20 - Детали спорта

14:30 - Ресурс жизни

15:00 - Реальный спорт

16:00 - Теннис. Кубок Федерации. Финал. Прямая трансляция. Чехия - Россия

18:55 - Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. Прямая трансляция

20:00 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Украина - Словения

22:00 - "После футбола" с Георгием Черданцевым

22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Швеция - Дания

00:45 - Все на Матч!

01:45 - Ринг

03:45 - Путь бойца

04:45 - Детали спорта

Воскресенье, 15 ноября

05:00 - Спортивный интерес

06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Австралии

06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Австралии

09:00 - Новости

09:05 - Фигурное катание. Гран-при Франции

11:00 - Новости

11:05 - Поверь в себя. Стань человеком

12:00 - Новости

12:05 - Мама в игре

12:30 - Все на Матч!

13:30 - Спортивный характер

14:00 - Теннис. Кубок Федерации. Финал. Прямая трансляция. Чехия - Россия

18:45 - Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция

21:05 - Все на Матч!

22:05 - Реальный спорт

22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Венгрия - Норвегия

00:45 - Все на Матч!

01:45 - Спортивный характер

02:15 - Мама в игре

02:45 - Золотая лихорадка Антона Шипулина

03:15 - 40 лет спустя

03:30 - Теннис. Кубок Федерации. Финал. Чехия – Россия

"Если люди не будут смотреть "Матч ТВ", то нужно менять людей". Стогниенко и Черданцев - о новом телеканале

Как телеканал "Матч ТВ" готовится к запуску

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (19)
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Антибиотик
1446887741
Чем дальше, тем программа хуже.
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yanedo
1446889865
канал полный отстой
Ответить
Артемка30
1446898652
Посмотрим что будет дальше. Но мне кажется практику двух комментаторов на матче нужно прекращать, слух режет как один постоянно перебивает другого.
Ответить
stas-kst
1446903097
только 8го числа адекватная вечерняя программа =)
Ответить
CSKA471
1446972529
Нормальный канал, че Вы все ноете вечно!!!если нет футбола на этой неделе, откуда они его возьмут??если только чердак с гением в настольный сыграют и снимут вам
Ответить
Muhammed-666
1446972641
Отличный канал.. показывает футбол .. что вам еще нужно????
Ответить
Romio-xxx
1446977428
Когда НХЛ будут показывать?
Ответить
Sanek999
1446984342
на самом деле я тоже по началу думал, что отстой! Но потом так рассудил. Я люблю хоккей и футбол, конечно мне хочется больше этого вида спорта. Я вот мой брат просто обожает бокс и все виды единоборств, некоторые я даже и названия не знаю. Вот он хочет что бы было больше бокса. А жена не проч фигурное катание посмотреть, ну и вся кое такое. И как всем угодить? По этому конечно все это должно быть! А как без этого. Если хочешь один футбол подключай платные каналы. Но я могу максимум 2-3 матча посмотреть и все. И зачем мне платный канал? Конечно хочется что бы и АПЛ был, и примера и Серия А. Немного разных лиг и все будет норм. Посмотрим что дальше будет!
Ответить
Рулон Обоев
1447152967
Кого заебала фраза "Все на Матч!", ставь плюс
Ответить
plehanov6
1447449385
Все ничего, но высококвалифицированные специалисты, даже не знают, что фигурист Ковтун, уроженец Екатеринбурга. В новостях матч-ТВ он, вдруг, стал пермьяком!!! Ничего не скажешь, настоящие ПРОФЕССИОНАЛЫ!!!
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