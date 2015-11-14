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    «Матч ТВ»: телепрограмма передач на 7-15 ноября

    Телеканал "Матч ТВ" постепенно набирает свои обороты. Представляем вашему вниманию телепрограмму на выходные и вторую неделю работы.

    Суббота, 7 ноября

    06:30 - Удар по мифам

    06:45 - "Особый день" с Юрием Лодыгиным

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на Матч!

    08:00 - Новости

    08:05 - Художественный фильм "Уимблдон"

    10:00 - Новости

    10:05 - Спортивный интерес

    11:00 - Новости

    11:05 - Ты можешь больше!

    12:00 - Новости

    12:05 - "Валерий Харламов. Дополнительное время"

    13:55 - Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия – Швеция. Прямая трансляция из Финляндии

    16:20 - Документальный цикл "Второе дыхание"

    17:00 - Все на Матч!

    18:00 - Дублер

    18:30 - Документальный цикл "Первые леди"

    19:00 - Все на футбол!

    19:15 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Терек" (Грозный) — "Спартак" (Москва). Прямая трансляция

    21:30 - "Уральский Рокки"

    22:00 - Реальный спорт

    22:30 - Профессиональный бокс. "Ночь чемпионов". Руслан Проводников (Россия) против Хесуса Родригеса (Мексика). Прямая трансляция из Монако

    01:00 - Все на Матч!

    02:00 - "Валерий Харламов. Дополнительное время"

    04:00 - Дублер

    04:30 - Документальный цикл "Первые леди"

    Воскресенье, 8 ноября

    06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Бразилии

    09:00 - Новости

    09:05 - Фигурное катание. Гран-при Китая

    11:05 - "Поверь в себя. Стань человеком" [12+]

    11:30 - "Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым" [12+]

    12:00 - Новости

    12:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]

    13:15 - "Удар по мифам" [16+]

    13:30 - Все на хоккей!

    13:55 - Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия – Чехия. Прямая трансляция из Финляндии

    16:20 - Все на Матч!

    16:45 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Краснодар" — ЦСКА (Москва). Прямая трансляция

    19:00 - Все на Матч!

    19:15 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Локомотив" (Москва) — "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция

    21:30 - "После футбола с Георгием Черданцевым"

    22:25 - Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" — "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция

    00:30 - Все на Матч!

    01:30 - Волейбол. Суперкубок России. "Зенит-Казань" — "Белогорье" (Белгород)

    03:30 - Документальный цикл "Первые леди" [16+]

    04:00 - Профессиональный бокс. "Ночь чемпионов". Руслан Проводников (Россия) против Хесуса Родригеса (Мексика)

    Понедельник, 9 ноября

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на Матч!

    07:30 - Новости

    07:35 - Все на Матч!

    08:00 - Новости

    08:05 – Ты можешь больше!

    09:05 – Ты можешь больше!

    10:00 - Новости

    10:05 – Ты можешь больше!

    11:00 - Новости

    11:05 – Живи сейчас!

    12:00 - Новости

    12:05 – Фигурное катание. Гран-при Китая. Показательные выступления

    13:00 – Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым

    13:30 - Дублер

    14:00 - Новости

    14:05 – Смешанные единоборства – UFC

    16:00 - Новости

    16:30 – Лучшая игра с мячом

    17:00 - Все на Матч!

    18:00 – Сердца чемпионов

    18:30 - Документальный фильм "Федор Емельяненко. Первый среди равных"

    19:30 – Лучшая игра с мячом

    19:45 – Первые леди

    19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА. Прямая трансляция

    21:50 – Документальный фильм "Вид сверху"

    23:00 - Все на Матч!

    00:00 - Непревзойденные

    01:15 - Дублер

    01:45 – Удар по мифам

    02:00 – Ты можешь больше!

    03:00 - Документальный фильм "Федор Емельяненко. Первый среди равных"

    04:00 – Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым

    04:30 – Документальный фильм "Вид сверху"

    05:30 – Сердца чемпионов

    Вторник, 10 ноября

    04:30 - Вид сверху

    05:30 - Сердца чемпионов

    06:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада

    06:30 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада

    08:45 - Новости

    08:50 - Детали спорта

    09:00 - Новости

    09:05 - Ты можешь больше!

    10:00 - Новости

    10:05 - Живи сейчас

    11:00 - Новости

    11:05 - Французский акцент

    11:30 - Второе дыхание

    12:00 - Новости

    12:05 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Трансляция из Канады. Россия - Канада

    14:35 - Новости

    14:40 - Первые леди

    15:10 – "Особый день" с Александром Кокориным

    15:30 - Сердца чемпионов

    16:00 - Новости

    16:05 - Спортивный интерес

    17:00 - Все на Матч!

    18:00 - 1+1

    18:45 - Удар по мифам

    19:00 - Континентальный вечер

    19:25 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва)

    21:50 - Удар по мифам

    22:00 - "Культ тура" с Юрием Дудем

    22:30 - Рио ждет

    23:00 - Все на Матч!

    00:00 - 1+1

    00:45 - Ты можешь больше!

    01:45 - "Особый день" с Александром Кокориным

    02:00 - Вид сверху

    03:15 - Спортивный интерес

    04:15 - Рио ждет

    04:45 - Тридцать великих спортивных событий последнего тридцатилетия

    Среда, 11 ноября

    04:45 - Тридцать великих спортивных событий последнего тридцатилетия

    06:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада

    06:30 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада

    08:45 - Новости

    08:50 - Все на Матч!

    09:00 - Новости

    09:05 - Ты можешь больше!

    10:00 - Новости

    10:05 - Живи сейчас

    11:00 - Новости

    11:05 - Сердца чемпионов

    12:00 - Новости

    12:05 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Трансляция из Канады. Россия - Канада

    14:35 - Новости

    14:40 - 1+1

    15:30 - Лучшая игра с мячом

    16:00 - Новости

    16:05 - Где рождаются чемпионы?

    16:30 - "Культ тура" с Юрием Дудем

    17:00 - Все на Матч!

    18:00 - Мама в игре

    18:30 - Удар по мифам

    18:45 - Детали спорта

    18:55 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Прямая трансляция. "Динамо" (Москва) - "Урал" (Уфа)

    20:50 - Детали спорта

    21:00 - Чемпионы

    23:00 - Все на Матч!

    00:00 - Где рождаются чемпионы?

    00:30 - Мама в игре

    01:00 - Братья навеки

    02:15 - Ты можешь больше!

    03:15 - Нет боли - нет победы

    04:15 - Тридцать великих спортивных событий последнего тридцатилетия

    Четверг, 12 ноября

    04:15 - Тридцать великих спортивных событий последнего тридцатилетия

    06:25 - Детали спорта

    06:30 - Где рождаются чемпионы?

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на Матч!

    07:30 - Новости

    07:35 - Все на Матч!

    08:00 - Новости

    08:05 - Ты можешь больше!

    09:00 - Новости

    09:05 - Ты можешь больше!

    10:00 - Новости

    10:05 - Ты можешь больше!

    11:00 - Новости

    11:05 - Сердца чемпионов

    11:30 - Спортивная анатомия

    12:00 - Новости

    12:05 - Чемпионы

    14:00 - Новости

    14:05 - Мохаммед и Ларри. История одного боя

    16:30 - Новости

    16:35 - "Особый день" с Дмитрием Комбаровым

    16:50 - Детали спорта

    17:00 - Все на Матч!

    18:00 - Дублер

    18:30 - Второе дыхание

    19:00 - Рио ждет

    19:30 - Удар по мифам

    19:45 - Выкуп короля

    20:30 - Удар по мифам

    20:45 - "Особый день" с Дмитрием Комбаровым

    21:00 - Все за Евро-2016

    21:30 - Все на футбол!

    22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Норвегия - Венгрия

    00:45 - Все на Матч!

    01:45 - Удар по мифам

    02:00 - Сердца чемпионов

    02:30 - Спортивная анатомия

    03:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия – Канада

    Пятница, 13 ноября

    03:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада

    05:40 - 1+1

    06:30 - "Культ тура" с Юрием Дудем

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на Матч!

    07:30 - Новости

    07:35 - Все на Матч!

    08:00 - Новости

    08:05 - Ты можешь больше!

    09:00 - Новости

    09:05 - Ты можешь больше!

    10:00 - Новости

    10:05 - Ты можешь больше!

    11:00 - Новости

    11:05 - Дублер

    11:35 - 1+1

    12:00 - Новости

    12:05 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Трансляция из Канады. Россия - Канада

    14:00 - Выкуп короля

    14:35 - Новости

    15:50 - Детали спорта

    16:00 - Новости

    16:05 - Все за Евро-2016

    16:30 - Мама в игре

    17:00 - Все на Матч!

    17:30 - Фигурное катание. Гран-при Франции. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция

    19:00 - Первые леди

    19:35 - Лучшая игра с мячом

    19:55 - Баскетбол. Евролига. Прямая трансляция. ЦСКА (Россия) - "Уникаха" (Испания)

    21:45 - Спортивный интерес

    22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Босния и Герцеговина - Ирландия

    00:45 - Все на Матч!

    01:45 - Мохаммед и Ларри. История одного боя

    03:05 - Детали спорта

    03:15 - Гонка века

    Суббота, 14 ноября

    05:00 - 1+1

    05:30 - Все за Евро-2016

    06:00 - Мама в игре

    06:30 - Дублер

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на Матч!

    07:30 - Новости

    07:35 - Все на Матч!

    08:00 - Новости

    08:45 - Удар по мифам

    09:00 - Новости

    09:05 - 1+1

    09:50 - "Особый день" с Дмитрием Комбаровым

    10:00 - Новости

    10:05 - Спортивный интерес

    11:00 - Новости

    11:05 - Мировая раздевалка

    11:30 - Все за Евро-2016

    12:00 - Новости

    12:05 - Золотая лихорадка Антона Шипулина

    12:20 - Детали спорта

    12:30 - Рио ждет

    13:00 - 1+1

    13:30 - Первые леди

    14:00 - Спортивная династия

    14:10 - 40 лет спустя

    14:20 - Детали спорта

    14:30 - Ресурс жизни

    15:00 - Реальный спорт

    16:00 - Теннис. Кубок Федерации. Финал. Прямая трансляция. Чехия - Россия

    18:55 - Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. Прямая трансляция

    20:00 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Украина - Словения

    22:00 - "После футбола" с Георгием Черданцевым

    22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Швеция - Дания

    00:45 - Все на Матч!

    01:45 - Ринг

    03:45 - Путь бойца

    04:45 - Детали спорта

    Воскресенье, 15 ноября

    05:00 - Спортивный интерес

    06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Австралии

    06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Австралии

    09:00 - Новости

    09:05 - Фигурное катание. Гран-при Франции

    11:00 - Новости

    11:05 - Поверь в себя. Стань человеком

    12:00 - Новости

    12:05 - Мама в игре

    12:30 - Все на Матч!

    13:30 - Спортивный характер

    14:00 - Теннис. Кубок Федерации. Финал. Прямая трансляция. Чехия - Россия

    18:45 - Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция

    21:05 - Все на Матч!

    22:05 - Реальный спорт

    22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Венгрия - Норвегия

    00:45 - Все на Матч!

    01:45 - Спортивный характер

    02:15 - Мама в игре

    02:45 - Золотая лихорадка Антона Шипулина

    03:15 - 40 лет спустя

    03:30 - Теннис. Кубок Федерации. Финал. Чехия – Россия

    "Если люди не будут смотреть "Матч ТВ", то нужно менять людей". Стогниенко и Черданцев - о новом телеканале

    Как телеканал "Матч ТВ" готовится к запуску

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2015 09:12
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    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 14 ноября 2015, 00:16

      Все ничего, но высококвалифицированные специалисты, даже не знают, что фигурист Ковтун, уроженец Екатеринбурга. В новостях матч-ТВ он, вдруг, стал пермьяком!!! Ничего не скажешь, настоящие ПРОФЕССИОНАЛЫ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      ROMANSAN 13 ноября 2015, 12:28

      нытики еба*ые

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Alex2712 12 ноября 2015, 08:57

      Гаааавно!!! НТВ+ рулит, как вы не поймёте, что не будет вам бесплатной халявы, это бизнес. Хочешь смотреть топ-чемпионаты, либо задроть в инете в поисках халявы, либо отдай копейки за НТВ+ и смотри с удовольствием любой из футбольных зрелищ топ-чемпионатов в HD качестве!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 12 ноября 2015, 07:09

      нхл бы начали показывать и поменьше все на матч,приходиться звук убирать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Maradonna84 10 ноября 2015, 16:48

      До 12-го одна скуката.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 10 ноября 2015, 13:56

      Кого заебала фраза "Все на Матч!", ставь плюс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 10 ноября 2015, 13:28

      Канал более чем нормальный, но студии (картинки) - полный отстой!!! Совсем не современные и цвета корпоративные - лажа!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Sanek999 8 ноября 2015, 15:05

      на самом деле я тоже по началу думал, что отстой! Но потом так рассудил. Я люблю хоккей и футбол, конечно мне хочется больше этого вида спорта. Я вот мой брат просто обожает бокс и все виды единоборств, некоторые я даже и названия не знаю. Вот он хочет что бы было больше бокса. А жена не проч фигурное катание посмотреть, ну и вся кое такое. И как всем угодить? По этому конечно все это должно быть! А как без этого. Если хочешь один футбол подключай платные каналы. Но я могу максимум 2-3 матча посмотреть и все. И зачем мне платный канал? Конечно хочется что бы и АПЛ был, и примера и Серия А. Немного разных лиг и все будет норм. Посмотрим что дальше будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      gore88 8 ноября 2015, 13:46

      За UFC и фильм про Федю спасибо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 8 ноября 2015, 13:10

      Когда НХЛ будут показывать?

      2
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