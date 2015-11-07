Гарай не сыграет с «Локомотивом»

«Зенит» отправился в Москву, где завтра сыграет в матче 15-го тура РФПЛ с «Локомотивом». На игру в Черкизово команда отправилась не в полном составе: из-за травм сине-бело-голубым не помогут защитник Эсекьель Гарай и полузащитник Виктор Файзулин.

29-летний игрок сборной Аргентины, пропустивший матч с «Лионом» (2:0) в Лиге чемпионов, не тренируется с понедельника и должен вернуться в строй к игре с «Уралом» (21 ноября). 29-летний Файзулин, перенесший операцию в США, вернулся вчера в Санкт-Петербург и на следующей неделе должен приступить к тренировкам.

Продолжается восстановление защитника Игоря Смольникова, поэтому не стоит ожидать его появления в стартовом составе.