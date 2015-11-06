Бубнов: «Замахивайся и отдавай Мусе – и тот бы забил в пустые ворота»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что Сейду Думбия был виновником нереализованного момента ЦСКА в матче против «Манчестер Юнайтед».

«Думбия здорово оторвался, и Блинд совершил ошибку, бросил его. Муса все здорово исполнил, отдав передачу. Когда Думбия бежал, он уже должен был принять решение – это чистый выход один в один. Де Хеа ничего не оставалось, кроме как выходить из ворот. Здесь непонятно, зачем Думбия убрал мяч под левую ногу, сделал лишнее касание и только потом ударил. Если бы он не изменял направление движения, то можно было бы с линии штрафной подсечь черпаком. Но уже после того, как Де Хеа отбил, у Думбия было два варианта – во-первых, стоило поднять мяч, потому что низ защитники перекрывали. И второй вариант – замахивайся и отдавай Мусе, и он бы с мячом зашел бы в пустые ворота», – считает Бубнов.

Напомним, после четырех туров ЦСКА занимает четвертое место в группе.