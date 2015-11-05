Кавазашвили: «Аленичев не пойдет в ущерб себе и клубу»

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил свое мнение об информации, согласно которой красно-белые выставили на трансфер защитников Дмитрия Комбарова и Кирилла Комбарова, а также полузащитника Дениса Глушакова.

«Если главный тренер решается расстаться с игроками, значит у него есть другие кандидатуры. Знаю Дмитрия Аленичева как профессионального высококлассного международного футболиста, который хочет стать большим тренером. Он не пойдет в ущерб себе и клубу. Не считаю, что уход братьев Комбаровых и Дениса Глушакова станет большой потерей для «Спартака».

При всем уважении к Денису Глушакову я не вижу в нем того самого лидера, который необходим «Спартаку». Он всегда был посредственным футболистом. В карьере Дмитрия Комбарова бывали взлеты, но это игрок, который заточен на монотонную работу. Он бежит сломя голову вперед, подает и бежит сломя голову обратно. Не видно творчества, что команде сейчас необходимо. «Спартаку» нужны игроки, которые будут прогрессировать. А здесь я вижу только регресс», – сказал Кавазашвиили.