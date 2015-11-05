Рейнгольд: «Глушаков на сто процентов выполняет работу опорного хавбека. Почему выбор пал на него?»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал информацию о том, что красно-белые выставили на трансфер защитников Дмитрия Комбарова и Кирилла Комбарова, а также полузащитника Дениса Глушакова.

«В «Спартаке» нужно делать революцию. Менять игроков, чтобы в команде играли достойные. Но на первых порах не стоит избавляться от Дмитрия Комбарова и Глушакова. Кирилла Комбарова можно отпустить.

Думаю, что такое решение продиктовано не спортивными вещами. Мне кажется, что существует конфликт между Дмитрием Аленичевым и братьями Комбаровыми и Глушаковым. Если брать профессиональный подход к делу, то не думаю, что Дмитрий Комбаров и Глушаков стали стрелочниками. Есть другие футболисты, которые не выполняют требований главного тренера.

Глушаков играет в «Спартаке» не последнюю роль. Работу опорного хавбека футболист выполняет на сто процентов. Нужно спросить Аленичева, что делали остальные футболисты, когда Глушаков пахал, как ишак. К тому же Денис – основной игрок сборной России. Почему выбор пал на Глушакова?

Если тренерский штаб не устраивают эти футболисты, то пусть перестроят их игру. Прежде чем выставлять игроков на трансфер, нужно объяснить, в чем они не подходят. Эта ситуация для меня отвратительна. После этого я перестану уважать этих тренеров», – заявил Рейнгольд.