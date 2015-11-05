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  • Рейнгольд: «Глушаков на сто процентов выполняет работу опорного хавбека. Почему выбор пал на него?»

Рейнгольд: «Глушаков на сто процентов выполняет работу опорного хавбека. Почему выбор пал на него?»

5 ноября 2015, 20:36
5

Ветеран московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал информацию о том, что красно-белые выставили на трансфер защитников Дмитрия Комбарова и Кирилла Комбарова, а также полузащитника Дениса Глушакова.

«В «Спартаке» нужно делать революцию. Менять игроков, чтобы в команде играли достойные. Но на первых порах не стоит избавляться от Дмитрия Комбарова и Глушакова. Кирилла Комбарова можно отпустить.

Думаю, что такое решение продиктовано не спортивными вещами. Мне кажется, что существует конфликт между Дмитрием Аленичевым и братьями Комбаровыми и Глушаковым. Если брать профессиональный подход к делу, то не думаю, что Дмитрий Комбаров и Глушаков стали стрелочниками. Есть другие футболисты, которые не выполняют требований главного тренера.

Глушаков играет в «Спартаке» не последнюю роль. Работу опорного хавбека футболист выполняет на сто процентов. Нужно спросить Аленичева, что делали остальные футболисты, когда Глушаков пахал, как ишак. К тому же Денис – основной игрок сборной России. Почему выбор пал на Глушакова?

Если тренерский штаб не устраивают эти футболисты, то пусть перестроят их игру. Прежде чем выставлять игроков на трансфер, нужно объяснить, в чем они не подходят. Эта ситуация для меня отвратительна. После этого я перестану уважать этих тренеров», – заявил Рейнгольд.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Кирилл Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Рейнгольд Валерий
Комментарии (5)
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Killofwrath
1446757234
Оба Комбарова играют на одном уровне, но почему то одного считают полным дном
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slavа0508
1446783494
А кого они найдут на замену с Российским паспортом???из троих надо пока только Кирила продавать а там есть в составе более яркие кандидатуры,тот же Мовсисян и Широков
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Cyberdiver
1446797677
Рейнгольд - это человек провокатор, делающий себе на этом имя. Из очевидных вещей пытается что то под себя выкрутить
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maygli
1446832275
Согласен, Глушаков пашет на 100%, только при этом 90% брака (обрезаний, неуспеваний, грубой игры). Ну и на кой х.. такая 100%-я пашня?!
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Дима1960
1446945800
объяснений нет и не будет
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