Мовсесьян: «ЦСКА вполне мог брать очки»

Скаут столичного ЦСКА Андрей Мовсесьян считает, что армейцы могли и должны были брать очки в противостоянии ЛЧ с «Манчестер Юнайтед».

«Не получилась контригра, так как при выходе из обороны почти сразу теряли мяч. Не сделав и двух точных передач, сложно рассчитывать на успех в атакующих действиях. А так грамотно перемещались, оборонялись и в целом справлялись с соперником. Думаю, что была цель навязать свою игру, но не получилось у красно-синих это сделать.

Англичане не смогли показать свой привычный уровень в данных играх, поэтому ЦСКА вполне мог брать очки. Недаром же ПСВ их обыграл и сделал это по делу. Но еще не все потеряно, шанс есть. Побеждай в оставшихся двух матчах – и путевка в плей-офф турнира у тебя в руках», – сказал Мовсесьян.

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