Лодыгин: «Приятно, что сыграл на ноль»

Голкипер «Зенита« Юрий Лодыгин признался, что матч с «Лионом» во Франции получился сложным для его команды.

«Зенит» уверенно шел в Лиге чемпионов и наиграли на эту победу. Четыре победы в четырех матчах – это рекорд для «Зенита». Нужно сыграть в оставшихся матчах на победу. Главное, что математически уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Вообще, получился напряженный матч. Было много опасных моментов. Рад, что смогли сыграть на ноль. Вся команда помогала. Даже нападающие бегали и старались прессинговать.

Я всегда стараюсь не пропускать. Может быть, иногда и не получается. Приятно, что сыграл на ноль», – рассказал Лодыгин.

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Зенит» закончился со счетом 0:2. Автором дубля в составе «Зенита» стал Артем Дзюба. После четырех игр российская команда занимает первую строчку в турнирной таблице группы H, имея в своем активе 12 очков. «Лион« замыкает квартет с одним очком.