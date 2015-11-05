Лига чемпионов. «Бавария» громит «Арсенал», «Олимпиакос» вырывает победу у «Динамо» Загреб

Состоялись матчи четвертого тура Лиги чемпионов в группе F. «Бавария» крупной победой в Мюнхене ответила «Арсеналу» за поражение в Лондоне, а «Олимпиакос» на последней минуте вырвал три очка в противостоянии с загребским «Динамо».

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур

Олимпиакос (Греция) – Динамо (Хорватия) 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ходжич, 21; 1:1 – Пардо, 65; 2:1 – Пардо, 90.

Бавария (Германия) – Арсенал (Англия) 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 10; 2:0 – Мюллер, 29; 3:0 – Алаба, 44; 4:0 – Роббен, 55; 4:1 – Жиру, 69; 5:1 – Мюллер, 89.