Семин: «Одна из главных проблем сегодняшнего «Анжи» – отсутствие поддержки трибун»

Бывший главный тренер «Анжи» Юрий Семин раскрыл причину, по которой он решил покинуть махачкалинский клуб.

«Почему у меня не получилось в Махачкале? Не хватило времени. После возвращения в РФПЛ должна была прийти группа сильных игроков. Не сложилось. Спешно набрали других, но подготовить их как следует к чемпионату не вышло: вместе работали всего-то дней десять. При этом и атаковали, и моментов много создавали. По-моему, «Анжи» был четвертым по данному показателю. Плюс несколько незаслуженных или случайных поражений. Вот причины. Я же принял решение уйти после того, как убедился, что «Анжи» не имеет поддержки болельщиков.

Сложно сказать почему. Эмоции трибун передаются игрокам на поле, но мы этого не чувствовали. И после своего ухода я не слышал позитива трибун. Команда проигрывает «Рубину», а поддержки нет. Думаю, это одна из главных проблем сегодняшнего «Анжи».