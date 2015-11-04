Силва: «Матч с «Динамо» не будет решающим»

Главный тренер «Олимпиакоса« Марку Силва не считает предстоящую встречу с загребским «Динамо» решающей для своей команды.

«Не думаю, что этот матч будет решающим, учитывая положение команд в нашей группе. Определяющим станет поединок последнего тура. Конечно, победа повысит наши шансы на выход в плей-офф. Но это не решающий матч.

Мы ничего не боимся, но не все зависит от нас. У нас сильный соперник. Завтра мы должны превзойти его во всех компонентах игры. Мы должны доминировать», – считает Силва.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» – «Динамо» состоится в среду, 4 ноября, в 22:45 по московскому времени.